DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.770.592,12 -0,44%

Beytüşşebap’ta Eğitime 1 Gün Ara: Yoğun Kar

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle Beytüşşebap Kaymakamlığı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:23
Beytüşşebap’ta Eğitime 1 Gün Ara: Yoğun Kar

Beytüşşebap’ta eğitime 1 gün ara: Yoğun kar

Kaymakamlıktan yapılan duyuru

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi.

Beytüşşebap Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının dikkate alındığı belirtildi.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına karşı oluşabilecek risk göz önünde bulundurularak, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin tüm eğitim çalışanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca ilçemiz ve genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

ŞIRNAK’TA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ. KAR YAĞIŞI VE AŞIRI...

ŞIRNAK’TA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ. KAR YAĞIŞI VE AŞIRI BUZLANMA NEDENİYLE İLÇE GENELİNDE EĞİTİM ÖĞRETİME 1 GÜN ARA ARA VERİLDİ.

ŞIRNAK’TA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ. KAR YAĞIŞI VE AŞIRI...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da MayaMat’e 3 Binin Üzerinde Başvuru
2
Balıkesir Üniversitesi'nden Filistinli Çocuklara Eğitim Desteği — BUBFA ile Barış İçin Ticaret
3
BEUN Alaplı MYO'dan Okullara Konser: 5 Binden Fazla Gence Ulaşıldı
4
BARÜ 7 Programıyla Engelsiz Üniversite Program Nişanı'nda İlk 7'de
5
OMÜ'de 2025-2026 Güz Dönemi Fen Materyal Sergisi
6
Otomatik Dikkatin Bilimsel Serüveni: Anadolu Üniversitesi'nde Seminer
7
Çocuk Hakları ve Güncel Sorunlar: Anadolu Üniversitesi'nde Seminer

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti