Beytüşşebap’ta eğitime 1 gün ara: Yoğun kar

Kaymakamlıktan yapılan duyuru

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi.

Beytüşşebap Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının dikkate alındığı belirtildi.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına karşı oluşabilecek risk göz önünde bulundurularak, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin tüm eğitim çalışanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca ilçemiz ve genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

