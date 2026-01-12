Boyabat’ta 'Bir Dokunuş Bin Mutluluk' ile Mesleki Eğitim Sahaya Taştı

Boyabat Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri 'Bir Dokunuş Bin Mutluluk' projesiyle İmam Hatip Ortaokulu'nda saç kesimi ve bakım hizmeti vererek mesleki deneyim kazandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:11
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:11
Öğrenciler uygulamayla bilgi ve becerilerini güçlendirdi

Sinop’un Boyabat ilçesinde Boyabat Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, sahada uygulama yapma fırsatı buldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülen 'Bir Projem Var' etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen 'Bir Dokunuş Bin Mutluluk' Saç Bakımı Sosyal Sorumluluk Projesi, Boyabat’ta öğrencilerle buluştu.

Boyabat Mesleki Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri, Boyabat İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere yönelik saç kesimi ve bakım hizmetleri sundu. Uygulama, öğrencilerin bilgi ve becerilerini sahaya yansıtmasına olanak sağladı.

Etkinlik boyunca öğrencilere hijyen, kişisel bakım ve öz bakım alışkanlıkları hakkında bilgilendirmeler de yapıldı.

