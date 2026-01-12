Boyabat’ta 'Bir Dokunuş Bin Mutluluk' ile Mesleki Eğitim Sahaya Taştı

Öğrenciler uygulamayla bilgi ve becerilerini güçlendirdi

Sinop’un Boyabat ilçesinde Boyabat Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, sahada uygulama yapma fırsatı buldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülen 'Bir Projem Var' etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen 'Bir Dokunuş Bin Mutluluk' Saç Bakımı Sosyal Sorumluluk Projesi, Boyabat’ta öğrencilerle buluştu.

Boyabat Mesleki Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri, Boyabat İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere yönelik saç kesimi ve bakım hizmetleri sundu. Uygulama, öğrencilerin bilgi ve becerilerini sahaya yansıtmasına olanak sağladı.

Etkinlik boyunca öğrencilere hijyen, kişisel bakım ve öz bakım alışkanlıkları hakkında bilgilendirmeler de yapıldı.

SİNOP'UN BOYABAT İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "BİR’ PROJEM VAR" ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN "BİR DOKUNUŞ BİN MUTLULUK" SAÇ BAKIMI SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ, BOYABAT’TA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU.