Kastamonu Üniversitesi'nde 23 Ülkeden 111 Öğrenci Türkçe Öğreniyor

Kastamonu Üniversitesi TÖMER'de 23 ülkeden 111 öğrenci 2025-2026'da Türkçe ve Türk kültürü eğitimi alıyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:09
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:09
Kastamonu Üniversitesi'nde 23 Ülkeden 111 Öğrenci Türkçe Öğreniyor

Kastamonu Üniversitesi'nde 23 Ülkeden 111 Öğrenci Türkçe Öğreniyor

Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), 2025-2026 eğitim-öğretim yılında farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencilere Türkçe ve Türk kültürü eğitimi veriyor. Güncel verilere göre, 23 farklı ülkeden toplam 111 uluslararası öğrenci, Kastamonu’da bir araya geldi.

Katılımcı ülke ve sayı dağılımı

Endonezya 26 kursiyerle ilk sırada yer alırken, Somali 25 öğrenciyle ikinci sırada bulunuyor. Bu iki ülkeyi 12 öğrenciyle Filipinler, 8 öğrenciyle Nijerya, 7 öğrenciyle Türkmenistan ve 6 öğrenciyle Kazakistan izliyor.

Kalabalık grupların yanı sıra bireysel katılımlar da TÖMER’deki eğitim faaliyetlerine çeşitlilik kazandırıyor. Kampüsün çok kültürlü eğitim ortamını oluşturan ülkeler arasında Afganistan, Angola, Azerbaycan, Endonezya, Fas, Filipinler, Filistin başta olmak üzere 23 farklı ülkeden öğrenciler yer alıyor. Farklı coğrafyalardan gelen bu öğrenciler, kampüs yaşamına kültürel zenginlik katıyor.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal konuyla ilgili değerlendirmesinde, TÖMER’de yürütülen çalışmaların yalnızca dil öğretimiyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğrencilerimizin Kastamonu’da Türkçe öğrenmesi, Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonunun önemli bir parçasıdır. Aynı sınıflarda eğitim alan bu öğrenciler, Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulurken, kendi kültürlerini de kampüsümüze taşıyor. Mezuniyetlerinin ardından ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile aralarında kalıcı bağlar kuracaklarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, 23 FARKLI ÜLKEDEN TOPLAM 111 ULUSLARARASI ÖĞRENCİYE TÜRKÇEYİ VE TÜRK...

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, 23 FARKLI ÜLKEDEN TOPLAM 111 ULUSLARARASI ÖĞRENCİYE TÜRKÇEYİ VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRENMEK ÜZERE EĞİTİMLER VERDİ.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, 23 FARKLI ÜLKEDEN TOPLAM 111 ULUSLARARASI ÖĞRENCİYE TÜRKÇEYİ VE TÜRK...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak AFAD Personeline İlk Yardım Eğitimi
2
OMÜ'ye ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası
3
Kastamonu Üniversitesi'nde 23 Ülkeden 111 Öğrenci Türkçe Öğreniyor
4
Mesleki ve Teknik Eğitim: Yusuf Tekin ve KGF-Halkbank Protokolü
5
Refahiye'de 12 Ocak 2026'da Eğitime Kar Engeli
6
Hitit Üniversitesi'nden Dünya Standartlarında Girişimcilik Hamlesi
7
NÖHÜ’lü Doç. Dr. Emre Yavuzer’in Projesine TEYDEB 1507 Desteği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları