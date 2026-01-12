Kastamonu Üniversitesi'nde 23 Ülkeden 111 Öğrenci Türkçe Öğreniyor

Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), 2025-2026 eğitim-öğretim yılında farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencilere Türkçe ve Türk kültürü eğitimi veriyor. Güncel verilere göre, 23 farklı ülkeden toplam 111 uluslararası öğrenci, Kastamonu’da bir araya geldi.

Katılımcı ülke ve sayı dağılımı

Endonezya 26 kursiyerle ilk sırada yer alırken, Somali 25 öğrenciyle ikinci sırada bulunuyor. Bu iki ülkeyi 12 öğrenciyle Filipinler, 8 öğrenciyle Nijerya, 7 öğrenciyle Türkmenistan ve 6 öğrenciyle Kazakistan izliyor.

Kalabalık grupların yanı sıra bireysel katılımlar da TÖMER’deki eğitim faaliyetlerine çeşitlilik kazandırıyor. Kampüsün çok kültürlü eğitim ortamını oluşturan ülkeler arasında Afganistan, Angola, Azerbaycan, Endonezya, Fas, Filipinler, Filistin başta olmak üzere 23 farklı ülkeden öğrenciler yer alıyor. Farklı coğrafyalardan gelen bu öğrenciler, kampüs yaşamına kültürel zenginlik katıyor.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal konuyla ilgili değerlendirmesinde, TÖMER’de yürütülen çalışmaların yalnızca dil öğretimiyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğrencilerimizin Kastamonu’da Türkçe öğrenmesi, Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonunun önemli bir parçasıdır. Aynı sınıflarda eğitim alan bu öğrenciler, Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulurken, kendi kültürlerini de kampüsümüze taşıyor. Mezuniyetlerinin ardından ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile aralarında kalıcı bağlar kuracaklarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, 23 FARKLI ÜLKEDEN TOPLAM 111 ULUSLARARASI ÖĞRENCİYE TÜRKÇEYİ VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRENMEK ÜZERE EĞİTİMLER VERDİ.