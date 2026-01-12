Hitit Üniversitesi'nden Dünya Standartlarında Girişimcilik Hamlesi

Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından hayata geçirilen "Hitit TTO Girişimcilik, Şirketleşme ve Uluslararası Proje Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesi, girişimcilik ve şirketleşme modülünü uluslararası boyuta taşımayı hedefliyor.

Proje, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında destekleniyor. Destek sözleşmesi, Hitit Üniversitesi Rektörü ve Hitit Üniversitesi TTO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı.

Projenin hedefleri

Proje, Hitit Üniversitesi TTO A.Ş.'nin girişimcilik ve şirketleşme faaliyetlerini, uluslararası proje geliştirme ve Avrupa Birliği fonları perspektifiyle güçlendirmeyi amaçlıyor. TTO A.Ş. ekibinin "Eğiticinin Eğitimi" misyonu doğrultusunda bilgi, yetkinlik ve uygulama kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Uygulanacak program ve kazanımlar

Uygulanacak "Eğiticinin Eğitimi ve Danışmanlık Programı" ile TTO ekibi; tasarım odaklı düşünme, iş modeli ve değer önerisi kanvasları, SWOT ve pazar analizi, yatırımcı sunumu hazırlama, şirketleşme süreçleri ve yatırımcı ilişkileri gibi konularda uluslararası fon başvurularını destekleyecek nitelikte bilgi ve uygulama becerileri kazanacak.

Beklenen sonuçlar

Proje sonunda, Hitit Üniversitesi Girişimcilik ve Şirketleşme Modülü, Avrupa Birliği ve uluslararası fon programlarıyla uyumlu hale getirilerek daha etkin işletilecek. Akademisyenler ve öğrenci girişimciler tarafından geliştirilen iş fikirlerinin ticarileşme süreçlerinin, AB projeleri ve uluslararası destek mekanizmalarıyla entegre ve sürdürülebilir şekilde izlenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca proje ile Hitit Üniversitesi TTO’nun Horizon Europe, Erasmus+, Interreg ve EUREKA gibi programlara yönelik proje geliştirme ve başvuru kapasitesinin güçlendirilmesi; üniversitenin Ar-Ge, girişimcilik ve şirketleşme alanlarında uluslararası görünürlüğünün ve etki gücünün artırılması hedefleniyor.

