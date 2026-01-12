Çankırı'da ÇOGEP 'Kalpten Kalbe Yarenlik' Kapanışı — Gençlerin Yetenekleri Öne Çıktı

Çankırı Emniyet Müdürlüğü'nün ÇOGEP kapanışında gençlere teşekkür belgeleri verildi; eğitim, spor ve sosyal faaliyetlerle gelişimleri desteklendi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:03
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:03
Çankırı'da ÇOGEP 'Kalpten Kalbe Yarenlik Projesi' Kapanış Programı

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ÇOGEP 'Kalpten Kalbe Yarenlik Projesi' kapsamında düzenlenen eğitim, spor ve sosyal faaliyetlerin kapanış programı Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Program akışı ve belgeler

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Proje kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyer gençlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Etkinlik, kapanış konuşmaları ve kokteyl ile sona erdi.

Projenin hedefleri ve katkıları

Proje ile çocuk ve gençlerin suç ortamlarından uzak tutulması, verimli zaman geçirmeleri ve emniyet teşkilatı ile aralarındaki güven bağının güçlendirilmesi amaçlandı. Düzenlenen sportif, kültürel ve eğitsel faaliyetler sayesinde çok sayıda çocuk ve gencin kişisel ve akademik gelişimine katkı sağlandı.

Gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmaları ise polis-halk iletişimini güçlendirme amacına hizmet ederek gençlerin sosyal hayata daha aktif katılımına zemin hazırladı.

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

