Bakan Tekin: Mesleki ve Teknik Eğitimde KGF ve Halkbank ile 3 milyar 750 milyon lira destek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 yılının yaz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika belgesinin ardından iş birliklerini güçlendirdiklerini açıkladı. Tekin, yeni eğitim-öğretim uygulamalarıyla sektör içi okul, sektöre entegre okul ve bölge okulları gibi modeller kurduklarını belirtti.

Protokolün kapsamı

Milli Eğitim Bakanlığı, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği İmza Protokolü ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan 29 yaş ve altı gençlerin girişimcilik yoluyla kendi işlerini kurmaları ve mezuniyet alanlarında istihdam edilmeleri teşvik edilecek. Protokol, genç istihdamını ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla KGF portföy garantisi ile destek sağlayacak.

Protokol kapsamında ayrıca, mesleki ve teknik ortaöğretim mezunu olup kendi alanında iş kuran girişimciler ile mezunları istihdam eden KOBİ’lerin krediye erişimini desteklemek üzere KGF tarafından yaklaşık 3 milyar 750 milyon lira bütçe ayrılacağı belirtildi. İmza töreni Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Başöğretmen Salonu’nda gerçekleştirildi.

Tekin'in değerlendirmesi

Bakan Tekin, protokolün Türkiye ekonomisinin gelişmesine ve nitelikli eleman yetiştirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Tekin, uygulamaya ilişkin olarak şunları söyledi: 2024 yılın yaz ayında Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Politika belgesi yayınladık ve bu anlamdaki iş birliklerimizi bir adım daha öteye taşıdık. Yeni eğitim-öğretimle ilgili yeni adımlar attık. Sektör içi okul, sektöre entegre okul, bölge okulları gibi okullar kurduk.

Konuşmasında mesleki eğitimin demokratik ve toplumsal süreçlerle bağlantısına da değinen Tekin, mesleki eğitimin darbeler ve travmatik dönemlerden etkilendiğini, bu nedenle alana yoğun mesai harcamalarının önemine işaret etti ve demokratik işleyiş zeminini güçlendirme kararlılıklarını tekrarladı.

Tören ve katılımcılar

Programda söz konusu protokole ilişkin açıklamalar yapıldı ve ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle tören sonlandırıldı. Törene Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, KGF Başkanı Erdoğan Özegen ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz katılım sağladı.

