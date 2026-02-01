Bozüyük'te Genç Başarılar: Kaymakam Adem Öztürk Öğrencileri Kabul Etti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde spor ve teknoloji alanında önemli dereceler elde eden öğrenciler, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk’ü ziyaret etti.

Başarılarıyla İlçe Adını Duyurdular

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandıkları derecelerle ilçeyi temsil eden öğrenciler, disiplinli çalışmaları ve azimleriyle örnek oldu. Taekwondo branşında derece elde eden Sınav Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri Altuğ Gesge ve Neslişah Ençok, Hentbol Genç Milli Takım kampına davet edilen Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Emirhan Çiftçi ile Romanya’da düzenlenen ROBOCHALLENGE-25 Robot Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü olan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ziyarete katıldı.

Programa Katılan Yetkililer

Programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsa Yaldız ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şinasi Kaplan da katıldı; öğrenciler elde ettikleri başarılar hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Öztürk'ün Mesajı

Kaymakam Öztürk, öğrencilerin elde ettiği derecelerin gençlere ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Bu başarılar Bozüyük’ün eğitimde, sporda ve teknolojide geldiği noktayı göstermektedir. Gençlerimizin her alanda yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

