BTÜ'de Lisansüstü Mezuniyeti: 449 Mezun Kep Attı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) lisansüstü mezuniyet töreni, Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleştirildi. Törene 449 yüksek lisans ve doktora mezunu, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, akademisyenler, mezunlar ve aileleri katıldı.

Rektör Çağlar: Tezler rafta kalmıyor

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, tüm mezunları tebrik ederek üniversitenin lisansüstü eğitime verdiği stratejik önemi vurguladı. Çağlar, "Mezunlarımızın tez çalışmaları rafta kalan değil; farklı ekosistemlerde karşılık bulan, değere dönüşen çalışmalar oldu. Bu yaklaşım, üniversitemizin araştırma kültürünü güçlü kılan en temel unsurdur" dedi.

Rektör ayrıca, "Lisansüstü öğrencilerimiz bizim gözbebeğimizdir" diyerek lisansüstü eğitimin ülkenin geleceğine yön verecek araştırmalar açısından kritik olduğunu belirtti. Üniversitenin öğrenci profili hakkında da, "Öğrenci profilimizin yüzde 22'sini yüksek lisans, yüzde 3'ünü doktora öğrencilerinin oluşturduğu bir üniversite olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Tezlerin sahadaki etkisi

Prof. Dr. Çağlar, 2024-2025 akademik döneminde verilen 449 mezunu işaret ederek, "Biz rafta duran değil; hayata dokunan, sektöre katkı sunan projeleri önemsiyoruz. Baktığımızda bugün tez çalışmalarınız yalnızca akademik yayınlarda değil; sahada, üretim süreçlerinde, şirketlerin Ar-Ge merkezlerinde ve inovasyon ekosisteminin her aşamasında somut karşılık buldu" dedi. Konuşmasında, emeği geçen akademisyenlere ve öğrencilere destek veren ailelere teşekkür etti.

Enstitü Müdürü Yunus Kaya: Gurur ve gelecek inancı

BTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yunus Kaya, törende "Bugün yaşadığımız gurur, hem geçmiş yılların emeğinin bir sonucu hem de geleceğe duyduğumuz inancın güçlü bir yansımasıdır. Hep birlikte ortaya koyduğumuz bu çaba, üniversitemizi başarı hikâyelerinin yazıldığı bir sahne hâline getiriyor" diyerek mezunların başarısını ve kurumun küresel niteliğini vurguladı. Kaya, mezunlar arasında 26 uluslararası öğrenci bulunduğunu belirtti.

Ödüller ve kep töreni

Mezunlar adına konuşan Dr. Nazlı Deniz Ersöz tebriklerini iletti. Tören kapsamında en başarılı doktora tezlerine ödüller takdim edildi. Birinciliği Prof. Dr. Hüseyin Lekesiz danışmanlığındaki Dr. Safa Şenaysoy elde etti. İkinciliği Dr. Öğretim Üyesi Doruk Erdem Yunus ve Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu danışmanlığındaki Dr. Ayten Nur Yüksel Yılmaz kazandı. Üçüncülüğü ise Doç. Dr. Şeyma Duman ve Doç. Dr. Fatma Demirci danışmanlığındaki Dr. Büşra Mutlu ile Prof. Dr. Mehmet Ferdi Fellah danışmanlığındaki Dr. Numan Yüksel paylaştı.

Tören, mezunların kep atma seremonisi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

BTÜ’DE YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ. 449 MEZUNUN KEPLERİNİ ATTIĞI TÖRENDE KONUŞAN BTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. NACİ ÇAĞLAR, "MEZUNLARIMIZIN TEZ ÇALIŞMALARI RAFTA KALAN DEĞİL; FARKLI EKOSİSTEMLERDE KARŞILIK BULAN, DEĞERE DÖNÜŞEN ÇALIŞMALAR OLDU. BU YAKLAŞIM, ÜNİVERSİTEMİZİN ARAŞTIRMA KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLÜ KILAN EN TEMEL UNSURDUR" DEDİ.