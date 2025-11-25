Bulanık’ta 'Maarif Modeli Aile Konferansı' yoğun ilgi gördü

Muş’un Bulanık ilçesinde düzenlenen "Maarif Modeli Aile Konferansı" geniş katılımla gerçekleştirildi. Aile bağlarının korunması vurgulandı.

Konferansın Detayları

Muş’un Bulanık ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen "Maarif Modeli Aile Konferansı" geniş katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda ve Bulanık Meslek Yüksekokulu işbirliğinde, Bulanık Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda yapıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Konuşmacılar ve Temalar

Konferansın ana teması "Aile içi birlik ve beraberliğin korunması" idi. Koordinatörlüğünü Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı yürüttü. Programda Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, İlahiyat Fakültesinden Doç. Dr. Abdulhalim Demir ve Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Fiğan konuşmacı olarak yer aldı. Konferansın moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, aile kurumunun önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Aile, bizi biz yapan en değerli kurumdur. Her türlü tehlikenin hedefi hâline gelen aile yapısı, elimizde kalan son sığınağımızdır. Bu nedenle aile bağlarımızı güçlendirmeli ve onu yaşatmalıyız"

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı ise çocukların başarısında aile desteğinin kritik rolü olduğunu ifade ederek şu noktalara değindi:

"Ailenin eğitimdeki rolü yalnızca derslere yardımcı olmakla sınırlı değildir. Değerler, ahlaki normlar, motivasyon, sosyal beceriler ve eğitim alışkanlıklarının kazandırılması da ailelerin sorumluluğudur. Çocukların karakter gelişiminden akademik başarılarına kadar her alanda aile etkisi büyüktür"

Kapanış ve Ödüller

Doç. Dr. Abdulhalim Demir ve Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Fiğan’ın konuşmalarının ardından konferans sona erdi. Program sonunda yapılan çekiliş ile 5 katılımcıya çeşitli hediyeler takdim edildi.

