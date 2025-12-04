Buldan’da Kadıköy İlkokul ve Ortaokulu'na Hayırseverlerden Kütüphane

Buldan'da Kadıköy İlkokul ve Ortaokulu'na hayırsever katkısıyla kütüphane açıldı; bağışçı İrfan Cihan Mersin'e plaket verildi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:52
Hayırsever katkısıyla yeni eğitim alanı hizmete girdi

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde, hayırseverlerin katkılarıyla Kadıköy İlkokul ve Ortaokuluna kazandırılan kütüphane törenle hizmete açıldı.

Törene katılan bağışçı firma yetkilisi İrfan Cihan Mersin'e, Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Vural tarafından katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Hayırsever işadamı İrfan Cihan Mersin, yaptığı konuşmada eğitime destek sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mersin, sürecin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen Okul Müdürü Kemal Deniz Özyağcı ve proje yürütücülerine teşekkür ederek katkıların devam edeceğini belirtti.

Yeni kütüphane, öğrencilerin daha nitelikli bir eğitim ortamına kavuşmasına önemli katkı sağlayacak.

