Bursa'da Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Konferansı Öğretmenlerin Yoğun İlgisini Topladı

Bursa'da 'Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Konferansı' öğretmenlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'İleriye giden yolun haritasını çizmek' temasıyla düzenlenen 'Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Konferansı', eğitimdeki dönüşümün nabzını tuttu. Etkinlik, eğitimcilerin yoğun katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Konferans ve organizasyon

Program, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime destek çalışmaları kapsamında hayata geçirildi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyona yüzlerce öğretmen katıldı ve eğitim alanında yaşanan değişim ile yeni yaklaşımlar masaya yatırıldı.

Konuşmacılar ve tartışılan başlıklar

Konferansta bilgi, teknoloji, yapay zeka, psikoloji ve farkındalık ekseninde oturumlar yapıldı. Uzman konuşmacılar şu konularda katılımcılara bilgi aktardı:

Prof. Dr. Yavuz Samur — Eğitimde yapay zeka

Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk — Mizaca alan açan öğretmenlik

Dr. Nilüfer Devecigil — Birlikte sakinleşmek, zorlanma anlarını yumuşak geçişlerle karşılamak

Bursa Büyükşehir temsili ve mesaj

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i temsilen programa katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, dijital çağın gerekliliklerini, insani öğrenmenin derinliğiyle bir araya getirmeye devam edeceklerini belirtti. Yıldız, öğretmenlere güç katmayı ve hep birlikte daha kapsayıcı bir eğitim kültürü oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı ve paylaşılan her bilginin binlerce çocuğun hayatına dokunacağını ifade etti.

Kapanış

Program, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız'ın konuşmacılara çiçek ve hediye takdim etmesiyle sona erdi. Etkinlik, katılımcılar arasında bilgi paylaşımını güçlendirirken, eğitimde yenilikçi yaklaşımların yerel uygulamalara nasıl taşınacağına dair fikirleri öne çıkardı.

