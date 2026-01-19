Samsun meslek liseleri 2025'te 295 milyon TL ciro elde etti

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:39
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:15
Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, kentteki mesleki ve teknik eğitim kurumlarının üretime ve ekonomiye önemli katkı sağladığını belirtti. İl genelinde 48 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile 8 mesleki eğitim merkezi olmak üzere toplam 56 mesleki eğitim kurumu bulunduğunu söyleyen Ağar, okullarda eğitim gören 27 bine yakın öğrenci sayesinde mesleki eğitime ilgisinin her geçen yıl arttığını vurguladı.

Mesleki eğitim üretime katkı sağlıyor

Ağar, 2025 yılında mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerine öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, kurumların hem iş gücü piyasasına nitelikli eleman hazırladığını hem de üretime doğrudan katkı sunduğunu anlattı. Bu kapsamda okullarda yapılan üretimin ekonomik karşılığını alındığını açıklayan Ağar, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz burada eğitimlerini almaya devam ediyorlar. Bu kapsamda okullarımız öğrencilerimizi iş piyasasına hazırlarken onlara belirli yeterlilikler kazandırıyorlar. Aynı zamanda meslek okullarımız üretime de katkı sağlıyor. Mesleki eğitim kurumlarında öğrenciler gerçek iş piyasası şartlarında üretim yapıyor. Bu üretimin ekonomik karşılığını da alıyorlar. Bu kapsamda ilimizde mesleki eğitim okullarımızda 295 milyon TL’ye yakın ciro elde edildi. Öğrencilerimiz, okullarımızın sağladığı güvenli ortamlarda gerçek iş deneyimi kazanmış oldular"

Organize sanayi bölgesi ile iş birliği ve ustalık eğitimi

Ağar, son dönemde mesleki eğitim okullarında yaşanan gelişmelerin organize sanayi bölgeleri ile yapılan iş birlikleriyle desteklendiğini belirtti. Geçen yıl düzenlenen mesleki eğitim çalıştayından çıkan sonuçlar doğrultusunda, ilgili tüm okulların organize sanayi bölgeleriyle eşleştirildiğini ve firma eşleştirmeleri sayesinde öğrencilerin staj imkanlarının güçlendirildiğini söyledi. Amaç, mezunların istihdama daha hızlı katılmasını sağlamak.

Ayrıca mesleki eğitim merkezlerinin sunduğu olanaklara dikkat çeken Ağar, öğrencilerin mesleki yeterliliklerini belgelendirme süreçlerini şöyle aktardı:

"Öğrencilerimiz kalfalık ve ustalıklarını mesleki eğitim merkezlerinde elde edebiliyorlar. 10 ve 11’inci sınıftaki öğrencilerimiz, 11’inci sınıf sonunda kalfalık belgesine, ardından katıldıkları sınavlar sonucunda ustalık belgesine sahip olabiliyorlar. Böylece ister piyasada çalışarak iş bulabiliyorlar, ister kendi iş yerlerini açma imkanına kavuşuyorlar"

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

