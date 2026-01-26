Bursa Yarıyıl Şenliği: Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampı'nda 120 Öğrenci

Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampı doğayla buluşturdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yarıyıl Şenliği' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampı, gençlere doğa ve sporla iç içe bir tatil imkânı sundu. Organizasyon, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

Aktiviteler ve katılımcı profili

Kampa 11-17 yaş aralığındaki öğrenciler iki grup halinde katıldı. 3 günlük program boyunca gençler; sokak oyunları, doğa yürüyüşleri, ebru sanatı, okçuluk ve afet bilinçlendirme gibi çeşitli etkinliklerle hem eğlendi hem de öğrendi.

Kamp boyunca toplam 120 öğrenci doğa ile iç içe, eğitici ve keyifli bir yarıyıl tatili geçirme fırsatı buldu.

Gençlerin mesajı

Kampa katılan gençler, Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu imkânlarla yarıyıl tatillerini verimli geçirdiklerini belirterek, bu olanak için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ‘YARIYIL ŞENLİĞİ’ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ ORHANELİ GÖYNÜKBELEN GENÇLİK KAMPI, GENÇLERE DOĞA VE SPORLA İÇ İÇE ZAMAN GEÇİRME FIRSATI SUNDU.