Kepez Belediyesi'nden Yangın ve Afet Farkındalık Eğitimleri

Kepez Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle Odabaşı, Kirişçiler, Duacı ve Kızıllı mahallelerinde yangın ve afet farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:03
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:03
Kepez Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetim Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Odabaşı, Kirişçiler, Duacı ve Kızıllı mahallelerinde yangın ve afet farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Eğitimlerin Amacı ve Katılım

Kepez Belediyesi, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla mahallelerde yürüttüğü Afet Farkındalık Eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Eğitimler, mahallelerdeki sosyal alanlarda ve köy kahvelerinde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitim İçeriği ve Vurgular

Uzman eğitmenler tarafından verilen programlarda; muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olmanın, afete dirençli bir toplum oluşturmanın ve toplumsal müdahale kapasitesini artırmanın gerekliliği anlatıldı. Özellikle orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler, yangınların çıkış nedenleri, önleyici uygulamalar ve yangın anında doğru müdahale yöntemleri katılımcılarla paylaşıldı.

Eğitimlerde, afet anlarında yaşanabilecek can ve mal kayıplarının en aza indirilmesinde toplumsal bilincin büyük önem taşıdığı sürekli vurgulandı.

Erken Müdahale ve Toplumsal Dayanışma

Katılımcılara, acil durumların afete dönüşmemesi için erken önlem almanın ve başlangıç aşamasında yapılacak doğru müdahalenin hayati önemde olduğu hatırlatıldı. Eğitimde ayrıca afet bilincine sahip bireylerin toplumsal dayanışmayı güçlendireceği belirtildi.

Kepez Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bu çalışmaların, mahallelerde afetlere karşı farkındalığın artmasına ve pratik müdahale yetkinliklerinin gelişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları