Buse Bilim Koleji İstanbul'da IB PYP ile Eğitime Yeni Soluk

Buse Bilim Koleji İstanbul'da IB PYP Otorizasyonunu Başlattı

İstanbul'un eğitim haritasında dikkat çeken bir adım atan Buse Bilim Koleji, Uluslararası Bakalorya (IB) İlköğretim Programı (PYP) otorizasyon sürecini başlatarak kampüsünü küresel eğitim standartlarına uygun hale getirme yolunda ilk adımı attı.

Hazırlık ve eğitim çalışmaları

Kolej yönetimi, sürecin başlangıcı olarak IB uzmanları tarafından verilen yoğunlaştırılmış seminer ve atölye çalışmaları planlandığını açıkladı. Bu eğitimlerle öğretmen kadrosunun uluslararası pedagojik yaklaşımlara hâkim olması ve uygulamalı deneyim kazanması hedefleniyor.

Hedef: Çok yönlü ve sorgulayan bireyler

Yetkililer, IB PYP otorizasyonunu stratejik bir gelişim alanı olarak konumlandırdıklarını belirterek amaçlarının öğrencileri sadece ulusal sınavlara değil, aynı zamanda küresel dünyanın karmaşık sorunlarına çözüm üretebilecek kapasitede yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Programın öğretim yaklaşımı

IB PYP çerçevesi, okulda ezberci yöntemlerin yerini alacak şekilde; sorgulama temelli öğrenme, disiplinler arası yaklaşımlar, öğrenci merkezli eğitim ve evrensel insani değerlere odaklanan pedagojik metotları ön plana çıkarıyor. Bu yaklaşımlar sayesinde öğrencilerin merak ve araştırma becerileri güçlendirilecek.

Okulun temel ilkeleri ve uyum

Buse Bilim Koleji'nin kurumsal felsefesinde yer alan iki dilli (Türkçe-İngilizce) eğitim, doğayla iç içe öğrenme ortamı ve değerler temelli yaklaşımın, IB PYP'nin esnek ve bütüncül yapısıyla uyumlu olduğu ifade edildi. Okul yönetimi, PYP'nin bu temel ilkeleri daha da derinleştirecek güçlü bir çerçeve sunduğunu belirtiyor.

Kartografiye yeni bir çizgi çizen bu girişim, İstanbul'daki aileler ve eğitim paydaşları için uluslararası standartlarda eğitim seçeneklerini genişletme potansiyeli taşıyor.