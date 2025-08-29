DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,02 0,26%
ALTIN
4.515,02 -0,17%
BITCOIN
4.531.331,58 1,61%

Buse Bilim Koleji İstanbul'da IB PYP ile Eğitime Yeni Soluk

Buse Bilim Koleji, İstanbul'da Uluslararası Bakalorya (IB) İlköğretim Programı (PYP) otorizasyon sürecini başlatarak küresel eğitim standartlarını kampüse taşıyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 10:42
Buse Bilim Koleji İstanbul'da IB PYP ile Eğitime Yeni Soluk

Buse Bilim Koleji İstanbul'da IB PYP Otorizasyonunu Başlattı

İstanbul'un eğitim haritasında dikkat çeken bir adım atan Buse Bilim Koleji, Uluslararası Bakalorya (IB) İlköğretim Programı (PYP) otorizasyon sürecini başlatarak kampüsünü küresel eğitim standartlarına uygun hale getirme yolunda ilk adımı attı.

Hazırlık ve eğitim çalışmaları

Kolej yönetimi, sürecin başlangıcı olarak IB uzmanları tarafından verilen yoğunlaştırılmış seminer ve atölye çalışmaları planlandığını açıkladı. Bu eğitimlerle öğretmen kadrosunun uluslararası pedagojik yaklaşımlara hâkim olması ve uygulamalı deneyim kazanması hedefleniyor.

Hedef: Çok yönlü ve sorgulayan bireyler

Yetkililer, IB PYP otorizasyonunu stratejik bir gelişim alanı olarak konumlandırdıklarını belirterek amaçlarının öğrencileri sadece ulusal sınavlara değil, aynı zamanda küresel dünyanın karmaşık sorunlarına çözüm üretebilecek kapasitede yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Programın öğretim yaklaşımı

IB PYP çerçevesi, okulda ezberci yöntemlerin yerini alacak şekilde; sorgulama temelli öğrenme, disiplinler arası yaklaşımlar, öğrenci merkezli eğitim ve evrensel insani değerlere odaklanan pedagojik metotları ön plana çıkarıyor. Bu yaklaşımlar sayesinde öğrencilerin merak ve araştırma becerileri güçlendirilecek.

Okulun temel ilkeleri ve uyum

Buse Bilim Koleji'nin kurumsal felsefesinde yer alan iki dilli (Türkçe-İngilizce) eğitim, doğayla iç içe öğrenme ortamı ve değerler temelli yaklaşımın, IB PYP'nin esnek ve bütüncül yapısıyla uyumlu olduğu ifade edildi. Okul yönetimi, PYP'nin bu temel ilkeleri daha da derinleştirecek güçlü bir çerçeve sunduğunu belirtiyor.

Kartografiye yeni bir çizgi çizen bu girişim, İstanbul'daki aileler ve eğitim paydaşları için uluslararası standartlarda eğitim seçeneklerini genişletme potansiyeli taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buse Bilim Koleji İstanbul'da IB PYP ile Eğitime Yeni Soluk
2
İBB'den başvuran öğrencilere 15 bin TL destek müjdesi!
3
DHBT Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı! ÖSYM Sınav Sonuç Sorgulama Ekranı
4
20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atamasında Mülakat Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? E-Devlet Üzerinden Sonuç Sorgulama
5
2024-2025 Eğitim Yılı Ara Tatil ve Yarıyıl Tatili Tarihleri Belli Oldu
6
2024 KPSS Ön Lisans Sonuçları Ne Zaman Açıklandı mı? ÖSYM Tarihi Açıkladı!
7
LGS Puanları Yeniden Hesaplanacak: Mahkeme Kararıyla İptal Edilen Soru Sonrası MEB’den Açıklama

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı