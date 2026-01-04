BUÜ'de Başarı Çıtası Yükseldi: 11. 'Rektörle Buluşma'

BUÜ'de başarı çıtası yükselmeye devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), akademik başarıyı teşvik etmek ve araştırma üniversitesi kimliğini güçlendirmek amacıyla gelenekselleştirdiği "Başarılı Akademisyenlerin Rektörle Buluşması" etkinliğinin 11. kezini gerçekleştirdi. Rektörlük B Salonu'nda düzenlenen törende, Q1 kategorisinde yayın yapan, dış kaynaklı proje fonu sağlayan ve patent tescili alan akademisyenler bir araya geldi.

Rektör Yılmaz: Başarı akademisyenlerin eseri

Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ'nün Araştırma Üniversitesi liginde kalmasının büyük ölçüde akademisyenlerin özverili gayretleriyle sağlandığını vurguladı. 2024 yılı verilerine göre 31 parametrenin 21'inde iyileşme göstererek bu alanda en yüksek gelişimi kaydettiklerini belirten Yılmaz, rakiplerle olan puan makasının kapandığına dikkat çekti. 2025 yılı verileriyle birlikte bu iyileşmenin daha da görünür olacağını ifade eden Yılmaz, mevcut dinamizmin korunması için motivasyonun önemine değinerek tüm akademik personele teşekkür etti.

Değerlendirme ve teknik değişiklikler

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, üniversitenin araştırma performansındaki sürekliliğe vurgu yaparak önümüzdeki dönemde değerlendirme kriterlerinde teknik değişiklikler olacağını aktardı. 2025 verilerinin mevcut sistem üzerinden devam edeceğini, ancak 2026'dan itibaren verilerin Scopus üzerinden çekileceğini belirten Kırıştıoğlu, bu sürece hazırlıklı olduklarını ifade etti. Son dönemde sadece yayın sayılarında değil, proje ve patentlerdeki artışın üniversitenin kümülatif başarısını güçlendirdiğini söyledi.

Bilimsel veriler ve başarı grafiği

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, etkinliğin amacının üniversiteye değer katan bilim insanlarının görünürlüğünü artırmak ve emeklerinin takdir edildiğini hissettirmek olduğunu belirtti. 2024 yılındaki bilimsel verileri paylaşan Karaca, toplam yayın sayısının geçtiğimiz yıla göre yaklaşık %30 artarak bin 236'ya ulaştığını, en nitelikli yayın grubu olan Q1 yayınlarında ise şimdiden %13'lük bir ivme yakalandığını kaydetti. Kasım ayı itibarıyla 26 Q1 yayını, 9 proje ve 7 patent başarısı gösteren akademisyenleri tebrik eden Karaca, bu yükseliş grafiğinin üniversitenin gelecekteki konumunu güçlendireceğini vurguladı.

Tören ve takdir

Etkinlik sonunda başarı gösteren akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Tören, BUÜ'nün bilimsel dinamizminin artarak devam edeceği mesajı ve akademik başarıların teşvik edilmesi kararlılığıyla sona erdi.

