Kastamonu Üniversitesi'nde MEDEK Akreditasyon Belgeleri Takdim Edildi

Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen törenle, Tosya, Taşköprü, Cide Rıfat Ilgaz ve Kastamonu Meslek Yüksekokulları bünyesindeki akreditasyon almaya hak kazanan programlara MEDEK Akreditasyon Belgeleri takdim edildi. Etkinlik, MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile gerçekleştirildi.

Ziyaret ve açılış

Tören öncesinde Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ı makamında ziyaret ederek mesleki eğitimde kalite güvencesi, üniversite-sektör entegrasyonu ve uygulama temelli eğitim modelleri üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretin ardından program, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Rektör Topal konuşmasında meslek yüksekokullarının uygulamaya dayalı eğitim anlayışının önemine işaret ederek, "MEDEK akreditasyonları, meslek yüksekokullarımızda yürüttüğümüz eğitim-öğretim faaliyetlerinin ulusal kalite standartlarıyla uyumlu olduğunu ortaya koymaktadır. Amacımız yalnızca belge almak değil; sürekli iyileştirme anlayışıyla öğrencilerimizin mesleki yeterliliklerini ve istihdam edilebilirliğini artırmaktır" ifadelerini kullandı.

"Mesleki Eğitimde +1 Uygulamalı Eğitim Modeli"

Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından sunulan "Mesleki Eğitimde +1 Uygulamalı Eğitim Modeli" programında, modelin öğrencilerin bir dönemlerini tam zamanlı olarak iş dünyasında geçirerek uygulama becerisi kazanmalarını hedeflediği vurgulandı. Sarıbıyık, modelin mezuniyet öncesinde iş tecrübesi sağladığını belirterek, "Normal şartlarda mezun olan bir gencin karşısına ‘tecrüben var mı’ sorusu çıkar. Bu modelde ise öğrenci mezun olduğunda, ‘ben bu işleri yaptım’ diyebiliyor. Üstelik bunu sadece sözle değil; ürettiği çıktılar, dosyalar ve referanslarla ortaya koyabiliyor" dedi.

Sarıbıyık, model sayesinde öğrencilerin işyerlerine hızlı uyum sağladığını, birçok öğrencinin işyeri eğitimi aldığı kurumlarda doğrudan istihdam edildiğini veya başka işletelere tavsiye edilerek iş bulduğunu belirtti. Öğretim elemanlarının saha ile temasının önemine de değinen Sarıbıyık, "En önemlisi, öğretim elemanının ders içeriği değişmeye başlıyor. Sahaya indiğinizde, anlattığınız bazı konuların artık karşılığı olmadığını çok net görüyorsunuz. ‘Dünyada ne değişmiş, sahada ne oluyor?’ sorusunun cevabı ders notlarına yansımaya başlıyor" şeklinde konuştu.

Ayrıca iş birliğinin genişletilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarıbıyık, "Ar-Ge’yi merkeze alan eğitim modelini nasıl tanımlıyoruz? Artık üniversite-sanayi iş birliği kavramını daha geniş bir çerçevede ele alıyoruz. Çünkü mesele sadece sanayi değil; sağlık, hizmet ve diğer tüm sektörleri kapsayan iş dünyasıyla bütünleşmiş bir üniversite modelinden bahsediyoruz. Bu doğrultuda mevcut uygulamamızda, gastronomi bölümü hariç tüm birimlerimizde öğrencilerin bir dönem boyunca tam zamanlı işyeri eğitimi almasını hedefliyoruz. Hatta şu anki çalışmamızda bu süreci iki dönem olarak planlıyoruz. Yani klasik bir dönemin tamamının, tam zamanlı olarak işyeri eğitimi şeklinde geçirilmesini öngörüyoruz" ifadelerini paylaştı.

Akreditasyon Belgelerinin Takdimi

Programın devamında, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından akredite edilen Tosya, Taşköprü, Cide Rıfat Ilgaz ve Kastamonu Meslek Yüksekokulları bünyesindeki tam ve şartlı akreditasyon almaya hak kazanan programlara belgeleri takdim edildi.

Katılımcılar

Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Küçük ve Prof. Dr. Mehmet Atalan, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri ve akademik personel katıldı.

