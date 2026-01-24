Bursa Büyükşehir’den 3 binden fazla adaya KPSS ve AGS Ara Tekrar Kampı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Uzman Kariyer iş birliğiyle KPSS ve AGS adaylarına ara tekrar kampı düzenledi; 3 binden fazla aday katıldı.

3 binden fazla aday bilgi tazeledi, motivasyon arttı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, KPSS ve Akademik Giriş Sınavı’na (AGS) hazırlanan gençlere yönelik düzenlediği ara tekrar kampı ile hem bilgi düzeyini güçlendirdi hem de sınav öncesi motivasyonu artırdı.

Organizasyon, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Uzman Kariyer iş birliğiyle gerçekleştirildi. Kamp, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde düzenlendi ve 3 binden fazla memur adayı programa katıldı.

Eğitim programında Bülent Gümüş tarafından genel tarih ve inkılap tarihi, Hakan Ertürk tarafından coğrafya, Elif Özeren tarafından ise anayasa dersleri verildi. Sınavlarda sıkça çıkan konular ve güncel olaylar kamp kapsamında detaylı şekilde ele alındı.

Kampa katılan gençler, böyle bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

