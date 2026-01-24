TEGV 31. Yılını Muradiye'de Coşkuyla Kutladı

Muradiye'de TEGV 31. Yıl Coşkusu

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)'in 31. kuruluş yıl dönümü, Muradiye Fatma Tülin-Prof. Dr. Mustafa Gediktaş Öğrenim Birimi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Van Muradiye Öğrenim Birimi tarafından gerçekleştirilen programa çocuklar ve gönüllüler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte Duygu ve Paylaşım Öne Çıktı

Programda, TEGV'in 31 yıldır çocukları nitelikli ve donanımlı eğitimle buluşturarak onları hayata hazırladığı vurgulandı. Kutlama kapsamında pasta kesimi yapıldı; çocuklar kendi yazdıkları şiirler ve TEGV’e dair duygu ve düşüncelerini aktaran yazılar okudu.

Mum üfleme ritüeli, toplu fotoğraf çekimi ve pasta kesiminin ardından katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu. Etkinlik, çocuklar ve gönüllüler için hazırlanan lezzetlerle ve paylaşılan mutlulukla sona erdi.

Sevinç ve Dayanışma

Muradiye’de düzenlenen bu kutlama, TEGV’in 31. yılının sevinç ve coşku içinde anıldığı, eğitim ve gönüllülük ruhunun öne çıktığı bir etkinlik olarak kayda geçti.

