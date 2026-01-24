Keçiören Belediyesi'nden Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi

Keçiören Belediyesi tarafından Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimi, farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ve dernek temsilcilerine yönelik gerçekleştirildi. Eğitimde, katılımcıların proje geliştirme ve yönetim kapasitelerinin artırılması hedeflendi.

Eğitimin Amacı

Eğitim, sivil toplum kuruluşlarının proje fikirlerini daha sistematik, ölçülebilir ve sürdürülebilir hale getirmelerini sağlamayı amaçladı. Katılımcılara, proje tasarımından uygulama ve raporlama süreçlerine kadar kapsamlı bilgiler sunuldu.

Eğitim İçeriği ve Uygulama

Eğitim, alanında saha deneyimine sahip Murat Can Işıldak tarafından verildi. Program kapsamında; proje fikrinin ortaya çıkışından uygulama ve raporlama süreçlerine kadar proje döngüsünün tüm aşamaları, uygulamaya dönük örneklerle aktarıldı ve katılımcıların pratik becerileri geliştirildi.

Beklenen Etki

Katılımcıların edindikleri bilgilerle, yürüttükleri faaliyetleri daha etkin planlamaları, kaynak kullanımını optimize etmeleri ve projelerini uzun vadeli olarak sürdürülebilir kılmaları hedefleniyor. Keçiören Belediyesi'nin bu tür kapasiţe geliştirme çalışmaları, yerel sivil toplum ekosistemine katkı sağlamayı amaçlıyor.

