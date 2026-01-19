EBYÜ Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayımlandı

EBYÜ Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği 19 Ocak 2026 tarihli ve 33142 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi; amaç ve faaliyetler belirlendi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 07:59
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 07:59
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) bünyesinde kurulan Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezine ilişkin yönetmelik, 19 Ocak 2026 tarihli ve 33142 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile merkezin amaçları, faaliyet alanları ve çalışma esasları açıkça belirlendi.

Merkezin Amaçları

Merkez; otizm spektrum bozukluğu (OSB) alanında bilimsel araştırmalar yürütmeyi ve yeni bilgi üretimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Otizmli bireylerin eğitim, bakım, rehabilitasyon, sosyal uyum ve istihdam süreçlerini destekleyici çalışmalar yapılacak.

Aileler, öğretmenler ve alan uzmanlarına yönelik eğitim programları ve rehberlik hizmetleri geliştirilecek.

Üniversitenin uzmanlaşma hedeflerine katkı sağlayacak otizm temelli projeler yürütülecek.

Otizmli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik kanıta dayalı uygulamalar geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak.

Erken tanı, erken müdahale, değerlendirme ve takip süreçlerine yönelik araştırma, eğitim ve uygulamalar hayata geçirilecek.

Merkezin Faaliyet Alanları

Yönetmelik merkezin faaliyet alanlarını ayrıntılı şekilde tanımlıyor. Buna göre merkez;

Otizm alanında bilimsel araştırmalar ve projeler yürütecek.

Otizme yönelik eğitim programları, öğretim materyalleri, testler ve dijital uygulamalar geliştirecek.

Otizmli bireylere yönelik uygulamalı eğitim, değerlendirme, terapi, spor etkinlikleri ve sosyal uyum programları hazırlayıp uygulayacak.

Aileler, öğretmenler, uzmanlar ve ilgili kurumlara yönelik eğitimler, seminerler, çalıştaylar ve farkındalık programları düzenleyecek.

Ulusal ve uluslararası iş birlikleri kurarak ortak projeler geliştirecek.

Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına akademik katkı sağlayacak.

Kitap, dergi, rapor, bülten ve dijital yayınlar hazırlayacak.

Merkez, ayrıca amaçları doğrultusunda diğer araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetlerini de yürütebilecek.

