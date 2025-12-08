DOLAR
Talip Geylan: Eğitim Ortamı Öfkenin Değil Saygının Mekanı Olmalıdır

Türk Eğitim-Sen Başkanı Talip Geylan, Antalya'daki kongrede eğitim ortamında saygı, edep ve merhametin önemini vurguladı; öğretmene yönelik saygısızlığı kınadı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:33
Talip Geylan: Eğitim Ortamı Öfkenin Değil Saygının Mekanı Olmalıdır

Talip Geylan: Eğitim Ortamı Öfkenin Değil Saygının Mekanı Olmalıdır

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 4-7 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 5. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi'nin açılış konuşmasında eğitimin ruhunu ve Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nun mirasını öne çıkardı. Geylan, eğitim ortamlarının "öfkenin ve kabalığın sergilendiği" değil; edebin, saygının, merhametin ve öğrenmenin yeşerdiği mekanlar olması gerektiğini vurguladı.

Kongreye 27 ülkeden 510 bilim insanı katıldı

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan başta olmak üzere İran, Irak, Suriye, Filistin, Gürcistan, Arnavutluk, Sudan, Somali, Afganistan, Ekvator, Nijerya, Kamerun, Sırbistan, Rusya, Pakistan ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 27 ülkeden bilim insanlarının yüz yüze ve çevrimiçi katıldığı kongrede toplam 510 bilim insanı 490 bildiri sundu. Kongrede, Birleşmiş Milletler'in 2025 yılını Uluslararası Kuantum Bilimi ve Teknolojisi Yılı (IYQ) ilan etmesiyle kuantum biliminin geçen yüzyıldaki katkıları ve 21. yüzyılda sürdürülebilir kalkınmaya etkileri ele alındı.

Sinanoğlu'nun mirası ve Türkçe bilimin önemi

Geylan, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nu anmanın sadece bir anma eylemi olmadığını; onun bilim anlayışını ve Türkçe'ye verdiği önemi yaşatma kararlılığı olduğunu belirtti. Geylan, Sinanoğlu'nun bilimsel çalışmaları kadar Türkçe'yi bilim dili haline getirme çağrısının da önemine dikkat çekti ve Sinanoğlu'nu şöyle tanımladı: "Bilimi milletlerin refahını, bağımsızlığını ve haysiyetini belirleyen stratejik bir güç olarak gören nadir şahsiyetlerden biridir."

Eğitimde saygı vurgusu: Öğretmene yönelik davranışları kınıyoruz

Geylan, konuşmasında geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşanan ve lise öğrencilerinin bir öğretmene yönelik saygısız davranışlarını da dile getirdi. Konuşmasında "Eğitim ortamı, öfkenin ve kabalığın sergilendiği bir alan değil; edebin, saygının, merhametin ve öğrenmenin yeşerdiği bir mekan olmalıdır." ifadesine yer veren Geylan, söz konusu davranışları açıkça kınadıklarını ve öğretmenin yanında olduklarını vurguladı.

Geylan, eğitimin yalnızca bilgi aktarımı olmadığını; aynı zamanda öğrencilerin insan olmanın, birlikte yaşamanın, hakkaniyetin ve sorumluluğun örneğini sınıfta gördükleri bir süreç olduğunu belirtti. Öğretmene yönelik saygısızlıkların toplumsal iklimde kalıcı tahribatlara yol açabileceğine dikkat çekti ve nezaket, sevgi ile anlayışın okul ve evde korunmasının önemini vurguladı.

Kongreye; Türk Eğitim-Sen ve UAESEB Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim-Sen Genel Merkez yöneticileri, UAESEB’e üye kuruluşların temsilcileri ile Türk dünyası başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından konuşmacılar ve bilim insanları katıldı.

TÜRKİYE EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ KOLU KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI (TÜRK EĞİTİM-SEN)...

TÜRKİYE EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ KOLU KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI (TÜRK EĞİTİM-SEN) GENEL BAŞKANI TALİP GEYLAN, "EĞİTİM ORTAMI, ÖFKENİN VE KABALIĞIN SERGİLENDİĞİ BİR ALAN DEĞİL; EDEBİN, SAYGININ, MERHAMETİN VE ÖĞRENMENİN YEŞERDİĞİ BİR MEKAN OLMALIDIR. ÖĞRETMENE YÖNELEN BU TÜR DAVRANIŞLARI KINIYOR; ÖĞRETMENİMİZİN YANINDA OLDUĞUMUZU AÇIKÇA İFADE EDİYORUZ" DEDİ.

TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKANI TALİP GEYLAN

