Muğla'da Okulumda Sağlıklı Besleniyorum ile Temel Beslenme Eğitimi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' projesi kapsamında 13 ilçede öğrencilere temel beslenme eğitimleri veriyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:56
Eğitimin amacı ve kapsamı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Projesi kapsamında, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki öğrencilere yönelik temel beslenme eğitimleri aralıksız devam ediyor.

Programda öğrencilere sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri, gıda güvenliği, gıda okuryazarlığı, güvenilir gıdaya erişim ve beslenmenin öğrenme süreçlerine etkisi gibi başlıklarda kapsamlı bilgiler aktarılıyor. Eğitimler, çocuklara erken yaşta sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyor.

Uygulama ve yayılım

Eğitimler ilk olarak Menteşe ilçesindeki okullarda başlatıldı; daha sonra Ula, Kavaklıdere, Yatağan ve Köyceğiz ilçelerinde başarıyla uygulandı. Programa il genelinde toplam 13 ilçe dahil edildi ve eğitimler okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm kademelerde yıl boyunca devam edecek.

Eğitimleri, İl Millî Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminde görev yapan diyetisyen Ferah Öztek veriyor.

Yetkililerin değerlendirmesi

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, çalışmaların öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemeyi, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı ve gıda güvenliği konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflediğini belirtti. Çay, projenin il genelinde daha geniş kitlelere ulaşması için faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

