Hisarcık'ta Hasan Kilitci: Üniversite Sınavında Aile Desteği Çok Önemli

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, üniversite sınavı döneminde aile desteğinin önemine dikkat çekti ve velilere öneriler sundu.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:16
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin velileriyle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, sınav sürecinde aile desteğinin önemine vurgu yaptı. Toplantıda sınav dönemi, öğrenci motivasyonu ve ailelerin rolü konusunda kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Kilitci'nin öne çıkan mesajları

Sınav döneminde öğrencilere aile desteği çok önemli ifadesini kullanan Kilitci, velilere sınav stresinin azaltılması, doğru çalışma ortamının sağlanması ve öğrencilerin psikolojik olarak desteklenmesi konularında önerilerde bulundu. Ayrıca bu sürecin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin gönül dünyasının ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Okullarda yürütülen destek çalışmaları

Kilitci, öğrencilerin sınava en iyi şekilde hazırlanabilmesi amacıyla okullarda uygulanan akademik destek programları ve rehberlik faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bu çalışmaların, öğrencilerin bilgi ve motivasyon düzeyini yükseltmeyi hedeflediği belirtildi.

Velilerden gelen geri bildirim

Toplantı sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde veliler merak ettikleri soruları Müdür Kilitci’ye yöneltti. Katılımcılar, gerçekleştirilen buluşmanın sınav sürecine daha bilinçli yaklaşmalarına katkı sunduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

