Çanakkale'de Lider Çocuk Tarım Kampı: Kooperatifçilik Bilinci 36 Öğrenciye Aşılandı

Çanakkale'de düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı ile 36 öğrenciye kooperatifçilik, paylaşma ve gıda güvenliği bilinci verildi.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:03
Çanakkale'de "Lider Çocuk Tarım Kampı" ile kooperatifçilik bilinci güçlendirildi

36 öğrenci, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen kampta iş birliği ve doğa bilinci edindi

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı, öğrencilere kooperatifçilik anlayışını aşılamayı amaçladı.

Etkinlik, Kooperatifçilik Yılı kapsamındaki çalışmalar doğrultusunda ve "2025 Yılı Uluslararası Kooperatifler Yılı" teması çerçevesinde gerçekleştirildi. Kamp kapsamında geleceğin mühendisleri, öğretmenleri ve idarecileri bir araya geldi.

Kampa Mustafa Kemal İlkokulu'ndan 36 öğrenci katıldı. Öğrencilere kooperatifçilik anlayışı doğrultusunda birlikte çalışma, iş birliği ve paylaşım ruhu kazandırılırken, gıda güvenilirliği ve doğa bilinci konusunda da farkındalık oluşturuldu.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, kampın kapanış konuşmasında şunları söyledi: "Kooperatifçilik, birlikte çalışmanın önemini anlatması açısından çok önemli".

Kamp sonunda öğrencilere katılım belgesi ve hediye takdim edildi; ayrıca 'Su Muhafızı Duru' ve 'Gıda güvenilirliği' adlı kitaplar armağan edildi.

