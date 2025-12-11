Malatya'da Yönetimde Beden Dili ve Etkili İletişim Semineri

Malatya Valiliği tarafından kentteki mülki idare amirleri ile bölge ve il müdürlerine yönelik Yönetimde Beden Dili ve Etkili İletişim konulu bir seminer düzenlendi.

Semineri veren isim

Valilikte gerçekleştirilen seminer, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Barış Yılmaz tarafından verildi.

Seminer içeriği

Katılımcılara kamusal alanda temsil sorumluluğu, liderlik rolünde beden dilinin kullanımı, etkili dinleme, vurgu ve tonlama, hitabet, kriz anlarında iletişim ve kurumsal imajın güçlendirilmesinde iletişimin rolü gibi başlıklarda bilgi ve örnekler sunuldu.

Vali'nin katılımı ve vurguları

Vali Seddar Yavuz'un da katılım sağladığı programda, yöneticilerin vatandaşla, kurum personeliyle ve diğer paydaşlarla kurduğu iletişimin kamu hizmetinin kalitesine doğrudan etki ettiği vurgulandı.

Seminerin sonunda Vali Seddar Yavuz, Doç. Dr. Mehmet Barış Yılmaz'a ve programa katılan mülki idare amirleri ile müdürlere teşekkür etti.

MALATYA’DA "YÖNETİMDE BEDEN DİLİ VE ETKİLİ İLETİŞİM" SEMİNERİ DÜZENLENDİ