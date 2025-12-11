DOLAR
Malatya'da Yönetimde Beden Dili ve Etkili İletişim Semineri

Malatya Valiliği, mülki idare amirleri ve il müdürlerine yönelik 'Yönetimde Beden Dili ve Etkili İletişim' semineri düzenledi; Doç. Dr. Mehmet Barış Yılmaz sunum yaptı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:23
Malatya Valiliği tarafından kentteki mülki idare amirleri ile bölge ve il müdürlerine yönelik Yönetimde Beden Dili ve Etkili İletişim konulu bir seminer düzenlendi.

Semineri veren isim

Valilikte gerçekleştirilen seminer, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Barış Yılmaz tarafından verildi.

Seminer içeriği

Katılımcılara kamusal alanda temsil sorumluluğu, liderlik rolünde beden dilinin kullanımı, etkili dinleme, vurgu ve tonlama, hitabet, kriz anlarında iletişim ve kurumsal imajın güçlendirilmesinde iletişimin rolü gibi başlıklarda bilgi ve örnekler sunuldu.

Vali'nin katılımı ve vurguları

Vali Seddar Yavuz'un da katılım sağladığı programda, yöneticilerin vatandaşla, kurum personeliyle ve diğer paydaşlarla kurduğu iletişimin kamu hizmetinin kalitesine doğrudan etki ettiği vurgulandı.

Seminerin sonunda Vali Seddar Yavuz, Doç. Dr. Mehmet Barış Yılmaz'a ve programa katılan mülki idare amirleri ile müdürlere teşekkür etti.

