Canik Belediyesi'nden burs desteği: 2026 Ocak ödemeleri yapıldı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeden üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere burs desteği sağladıklarını belirterek, 2026 yılı Ocak ayı burs ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Sandıkçı, eğitime yönelik desteklerini sürdürdüklerini vurgulayarak, her yıl üniversiteyi kazanan gençlere eşit ve düzenli destek sunduklarını ifade etti.

"Eğitim dostu projelere devam edeceğiz"

Canik Belediyesi'nin "Eğitim Dostu Belediye" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Sandıkçı, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye, öğrencilerimize yönelik destek programlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI