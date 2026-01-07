Canik Belediyesi'nden Burs Desteği — 2026 Ocak Ödemeleri Yapıldı

İbrahim Sandıkçı, ilçeden üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere burs verildiğini ve 2026 Ocak ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:05
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:05
Canik Belediyesi'nden Burs Desteği — 2026 Ocak Ödemeleri Yapıldı

Canik Belediyesi'nden burs desteği: 2026 Ocak ödemeleri yapıldı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeden üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere burs desteği sağladıklarını belirterek, 2026 yılı Ocak ayı burs ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Sandıkçı, eğitime yönelik desteklerini sürdürdüklerini vurgulayarak, her yıl üniversiteyi kazanan gençlere eşit ve düzenli destek sunduklarını ifade etti.

"Eğitim dostu projelere devam edeceğiz"

Canik Belediyesi'nin "Eğitim Dostu Belediye" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Sandıkçı, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye, öğrencilerimize yönelik destek programlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BARÜ'de 55 Lisansüstü Programa Öğrenci Alımı Sürüyor
2
Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi’nin 2025 Aralık Sayısı Yayımlandı
3
Isparta’da Eğitimde Fırsat Eşitliği için SOGEP Destekli ISEFEP Projesi İmzalandı
4
Bakan Yusuf Tekin Malatya'da Görme Engelli Öğrencilerle Buluştu
5
Çermik'in Hafızası Tescillendi: Hamdullah Işık'a Uluslararası Şehir Araştırmaları Ödülü
6
KAYMEK Yarıyıl Tatil Akademisi kayıtları sürüyor — Kayseri'de ücretsiz etkinlikler
7
Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi 2025 Aralık Sayısı Yayınlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları