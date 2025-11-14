Canik Belediyesi Ücretsiz İngilizce Eğitimi — Başvurular 30 Kasım 2025

Canik Belediyesi, üç düzeyde ücretsiz İngilizce eğitimleri için başvuruları 30 Kasım 2025'e kadar kabul ediyor; eğitimler Aralık ayında başlayacak.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 15:33
Canik Belediyesi Ücretsiz İngilizce Eğitimi — Başvurular 30 Kasım 2025

Canik Belediyesi Ücretsiz İngilizce Eğitimi

Samsun’un Canik Belediyesi, gençler ve vatandaşlar için üç farklı düzeyde ücretsiz İngilizce eğitimi düzenliyor. Belediye, daha önce yapay zeka, KPSS, robotik kodlama, akademi sınavları ve siber güvenlik alanlarında sunduğu ücretsiz programlara bir yenisini ekleyerek İngilizce eğitimlerini hizmete açtı.

Eğitim İçeriği

Program, uzman eğitmenler eşliğinde ve interaktif uygulamalarla gerçekleştirilecek. Katılımcılar; bir günde süper İngilizce, yoğunlaştırılmış İngilizce ve YDT İngilizce olmak üzere üç farklı düzeyde eğitim fırsatı bulacak. Eğitimlerde ayrıca telaffuz pratikleri ve görsel hafıza teknikleri gibi uygulamalı çalışmalara yer verilecek.

Başvuru ve Tarihler

Başvurular 30 Kasım 2025 tarihine kadar devam ediyor. Eğitimler Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezinde yapılacak. Programın açılış dersleri şu tarihlerde başlıyor: Yoğunlaştırılmış İngilizce — 1 Aralık 2025, YDT İngilizce — 3 Aralık 2025, Bir Günde Süper İngilizce — 7 Aralık 2025.

Detaylı bilgi ve başvuru sürecine ilişkin açıklamalar, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile Canik Belediyesi sosyal medya hesapları ve Canik Belediyesi Çözüm Merkezi üzerinden alınabiliyor.

CANİK BELEDİYESİ, GENÇLERİ VE VATANDAŞLARI 3 FARKLI DÜZEYDE ÜCRETSİZ İNGİLİZCE EĞİTİMİ İLE...

CANİK BELEDİYESİ, GENÇLERİ VE VATANDAŞLARI 3 FARKLI DÜZEYDE ÜCRETSİZ İNGİLİZCE EĞİTİMİ İLE BULUŞTURUYOR.

CANİK BELEDİYESİ, GENÇLERİ VE VATANDAŞLARI 3 FARKLI DÜZEYDE ÜCRETSİZ İNGİLİZCE EĞİTİMİ İLE...

İLGİLİ HABERLER

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Canik Belediyesi Ücretsiz İngilizce Eğitimi — Başvurular 30 Kasım 2025
2
BUÜ'den ASSIST-AI: Otizmli Yetişkinlere Yapay Zekâ Destekli Sosyal Asistan
3
Manisa AFAD Sarıgöl'de Kamu ve Muhtarlara Afet Eğitimi Verdi
4
2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler
5
Kütahya Belediyesi'nden 'Etkili İletişim Davranış Biçimleri' Eğitimi
6
SAÜ'de Yeni Eğitim Modeli Tartışıldı: Hamza Al'dan Yapay Zeka ve YÖK 2030 Vurgusu
7
Maziden Atiye Ahlat: Öğrenciler Tarih Yolculuğuna Çıkıyor

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı