Canik Belediyesi Ücretsiz İngilizce Eğitimi — Başvurular 30 Kasım 2025

Canik Belediyesi Ücretsiz İngilizce Eğitimi

Samsun’un Canik Belediyesi, gençler ve vatandaşlar için üç farklı düzeyde ücretsiz İngilizce eğitimi düzenliyor. Belediye, daha önce yapay zeka, KPSS, robotik kodlama, akademi sınavları ve siber güvenlik alanlarında sunduğu ücretsiz programlara bir yenisini ekleyerek İngilizce eğitimlerini hizmete açtı.

Eğitim İçeriği

Program, uzman eğitmenler eşliğinde ve interaktif uygulamalarla gerçekleştirilecek. Katılımcılar; bir günde süper İngilizce, yoğunlaştırılmış İngilizce ve YDT İngilizce olmak üzere üç farklı düzeyde eğitim fırsatı bulacak. Eğitimlerde ayrıca telaffuz pratikleri ve görsel hafıza teknikleri gibi uygulamalı çalışmalara yer verilecek.

Başvuru ve Tarihler

Başvurular 30 Kasım 2025 tarihine kadar devam ediyor. Eğitimler Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezinde yapılacak. Programın açılış dersleri şu tarihlerde başlıyor: Yoğunlaştırılmış İngilizce — 1 Aralık 2025, YDT İngilizce — 3 Aralık 2025, Bir Günde Süper İngilizce — 7 Aralık 2025.

Detaylı bilgi ve başvuru sürecine ilişkin açıklamalar, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile Canik Belediyesi sosyal medya hesapları ve Canik Belediyesi Çözüm Merkezi üzerinden alınabiliyor.

