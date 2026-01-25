Canik Fen Lisesi Bölgenin En Donanımlı Kampüslerinden Olacak

Başkan Sandıkçı: Yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye kazandırılan Canik Fen Lisesi inşaatını yerinde inceledi. Başkan Sandıkçı, projenin Karadeniz Bölgesi’nin en donanımlı eğitim kampüsleri arasında yer alacağını vurguladı.

Canik Fen Lisesi kampüsünde ana eğitim binası, kız öğrenci yurdu, erkek öğrenci yurdu ve spor salonu bulunacağını belirten Sandıkçı, eğitim binası içinde kütüphane ve laboratuvar olacağını kaydetti.

Projenin 5 bin 935 metrekare kullanım alanına sahip olduğunu ve öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlandığını ifade eden Başkan Sandıkçı, "Canik Fen Lisemiz bölgenin en donanımlı liselerinden olacak" dedi.

Başkan Sandıkçı, merkezi hükümet yatırımları kapsamında sürdürülen projede, kampüs içinde açık ve kapalı derslik alanları da yer alacağını belirterek, yapım çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini aktardı.

"Seferberlik halinde çalışmaya devam ederek yeni projeler ve yatırımlarla ilçemizi eğitimde daha ileriye taşımayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

