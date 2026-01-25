Osmangazi'de Çocuklar Sanatla Buluşuyor: Panorama 1326 Çizim Atölyesi

Osmangazi'de çocuklar sanat dolu günler yaşıyor

Osmangazi Belediyesi, çocukların sömestr tatilini verimli, eğlenceli ve öğretici geçirmek üzere Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde birbirinden renkli etkinlikler düzenliyor.

Çocuk Kitabı Çizim Atölyesi'nde hayal gücü öne çıkıyor

Çocuk Kitabı Çizim Atölyesi boyunca minik sanatçılar kalem ve boyalarla kendi masal dünyalarını kağıda aktardı. Renklerin coşkusu, çocukların yüzlerindeki tebessümle birleşirken her çizgi ve fırça darbesi yeni hikayelerin kapısını araladı.

Eğitim içerikleri ve seans bilgileri

Kurs eğitmeni Kerem Taydaş, atölyede çocukların karakter tasarlamayı, sahne kurgulamayı ve bir kitabın görsel dilini oluşturmayı öğrendiğini söyledi. Dört hafta boyunca sürecek atölyede çocuklar, yazdıkları hikayeleri kendi çizimleriyle birleştirip gerçek bir kitap haline getirme fırsatı bulacaklar.

Etkinlik şu anda iki seans halinde düzenleniyor: Cumartesi saat 11.00 ve Pazar saat 14.00.

Kerem Taydaş, "Dört hafta boyunca sürecek bu atölyede çocuklar, kendi yazdıkları hikayeleri yine kendi çizimleriyle birleştirerek gerçek bir kitap haline getirme fırsatı bulacaklar. Şu anda bu etkinliği iki seans halinde yürütüyoruz. Cumartesi günleri saat 11.00’de, pazar günleri ise saat 14.00’te atölyemiz devam ediyor. Çocukların hem üretip hem de çok keyifli vakit geçirdiğini görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu güzel etkinliğin hayata geçmesinde emeği olan herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Birlikte üretmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar ise atölyede oldukça keyifli vakit geçirdiklerini vurguladı.

