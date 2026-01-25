Ordu Üniversitesi THE 2026'da 2 Alanda Dünya Sıralamasında

Ordu Üniversitesi, THE 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması'nda tıp ve sağlık ile yaşam bilimlerinde dünya listesine girdi; puanlarını artırdı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 15:16
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 15:16
Ordu Üniversitesi THE 2026'da 2 Alanda Dünya Sıralamasında

Ordu Üniversitesi THE 2026'da 2 alanda dünya listesinde

Ordu Üniversitesi (ODÜ), Times Higher Education (THE) 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına göre 2 alanda dünya çapındaki en iyi üniversiteler arasında yer aldı.

Uluslararası alanda tanınan değerlendirme kuruluşu THE, küresel ölçekte belirli bir standardı yakalayan 2 bin 191 üniversitenin verileriyle hazırladığı Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması 2026 raporunu açıkladı. Raporda üniversiteler farklı akademik kriterlere göre değerlendirildi ve Ordu Üniversitesi iki alanda başarı gösterdi.

Sıralamadaki konum

Ordu Üniversitesi, tıp ve sağlık bilimleri alanında 1001+ bandında yer alırken, yaşam bilimleri alanında ilk 1000 üniversite arasına girdi. Ayrıca THE 2026 Konulara Göre Sıralamalar kapsamında, Türkiye'den 43 üniversitenin listelendiği yaşam bilimleri alanında ODÜ 16'ncı sırada yer aldı.

Puanlarda ilerleme

Sıralama; eğitim kalitesi, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi ile iş birliği ve uluslararası görünüm gibi temel kriterlere göre yapıldı. Ordu Üniversitesi, 2025 sıralamasına kıyasla bu alanlardaki puanlarını yükseltti. Araştırma kalitesi puanı 24.2 seviyesinden 27.8'e, sanayi iş birliği puanı 16.7'den 17.2'ye, uluslararası görünüm puanı ise 18'den 19.4'e çıktı.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Orhan Baş yaptığı açıklamada, "Üniversitemizin Times Higher Education Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması’nda önemli bir başarı elde etmesi araştırma ve kalite odaklı eğitim anlayışımızın somut bir göstergesidir. Ordu Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası alanda akademik gelişimimizi daha üst seviyelere taşımak için çalışmalarımızı karalılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

ORDU ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ

ORDU ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ

REKTÖR PROF. DR. ORHAN BAŞ

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 'Bir çocuk sevdim' ile Uğurlandı
2
IMC'de Ülker Yörükoğlu BİLSEM'den 40 Öğrenci Madalya Kazandı
3
Ordu Üniversitesi THE 2026'da 2 Alanda Dünya Sıralamasında
4
Osmangazi'de Çocuklar Sanatla Buluşuyor: Panorama 1326 Çizim Atölyesi
5
Yıldırım'da Karne Şenliği: Ara Tatilde Çocuklara Eğlence
6
Miran: Zorunlu hizmet bölgelerinde eğitim çalışanlarına özel hizmet tazminatı ödensin
7
Canik Fen Lisesi Bölgenin En Donanımlı Kampüslerinden Olacak

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları