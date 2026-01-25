Ordu Üniversitesi THE 2026'da 2 Alanda Dünya Sıralamasında

Ordu Üniversitesi THE 2026'da 2 alanda dünya listesinde

Ordu Üniversitesi (ODÜ), Times Higher Education (THE) 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına göre 2 alanda dünya çapındaki en iyi üniversiteler arasında yer aldı.

Uluslararası alanda tanınan değerlendirme kuruluşu THE, küresel ölçekte belirli bir standardı yakalayan 2 bin 191 üniversitenin verileriyle hazırladığı Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması 2026 raporunu açıkladı. Raporda üniversiteler farklı akademik kriterlere göre değerlendirildi ve Ordu Üniversitesi iki alanda başarı gösterdi.

Sıralamadaki konum

Ordu Üniversitesi, tıp ve sağlık bilimleri alanında 1001+ bandında yer alırken, yaşam bilimleri alanında ilk 1000 üniversite arasına girdi. Ayrıca THE 2026 Konulara Göre Sıralamalar kapsamında, Türkiye'den 43 üniversitenin listelendiği yaşam bilimleri alanında ODÜ 16'ncı sırada yer aldı.

Puanlarda ilerleme

Sıralama; eğitim kalitesi, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi ile iş birliği ve uluslararası görünüm gibi temel kriterlere göre yapıldı. Ordu Üniversitesi, 2025 sıralamasına kıyasla bu alanlardaki puanlarını yükseltti. Araştırma kalitesi puanı 24.2 seviyesinden 27.8'e, sanayi iş birliği puanı 16.7'den 17.2'ye, uluslararası görünüm puanı ise 18'den 19.4'e çıktı.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Orhan Baş yaptığı açıklamada, "Üniversitemizin Times Higher Education Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması’nda önemli bir başarı elde etmesi araştırma ve kalite odaklı eğitim anlayışımızın somut bir göstergesidir. Ordu Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası alanda akademik gelişimimizi daha üst seviyelere taşımak için çalışmalarımızı karalılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

ORDU ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ