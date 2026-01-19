Van'da Yeni Atanan Öğretmenler Güllerle Karşılandı

Van Ferit Melen Havalimanı'nda sıcak karşılama

Van Ferit Melen Havalimanı'nda göreve başlayan öğretmenler, İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu tarafından güllerle karşılandı. Karşılama sırasında Çandıroğlu öğretmenlerle tek tek sohbet etti ve Van'ın eğitim camiasına katılan her yeni öğretmenin önemli bir değer olduğunu vurguladı.

"Van’ımıza atanan her bir öğretmenimiz, çocuklarımızın geleceğine umut olacak çok kıymetli birer değerdir. Van’da görev yapmak, sadece ders anlatmak değil; öğrencilerimizin hayatlarına dokunmak, onların hayallerine rehberlik etmektir. Eğitim ailesi olarak öğretmenlerimizin her zaman yanında olacağız" dedi.

Samimi anların yaşandığı programda öğretmenlerin heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti. Karşılama, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Daha sonra düzenlenen kokteylde konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandırloğlu, yeni atanan öğretmenlere hayırlı olsun dileklerini ileterek görevlerinde başarılar diledi. Konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitimin niteliğini artırmak için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in selamlarını öğretmenlere iletti. Çandırloğlu, kentte göreve başlayan öğretmenlerin her zaman yanında olacaklarını ve eğitimde birlik ile dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Programın sonunda öğretmenlere Van Valisi Ozan Balcı'nın hediyesi olan kitaplar dağıtıldı. Güllerle karşılanan öğretmenler, Van'da böyle sıcak bir başlangıç yapmanın kendileri için büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

