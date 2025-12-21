Erdemli'de Jandarma'dan Öğrencilere Trafik ve Asayiş Eğitimi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde bulunan Karayakup İlkokulu ve Ortaokulunu bilgilendirme ve tanıtım amacıyla ziyaret etti. Okul gezisi kapsamında öğrencilere yönelik kapsamlı bir eğitim ve farkındalık programı gerçekleştirildi.

Eğitim ve farkındalık çalışması

Jandarma personeli, öğrencilere trafik ve asayiş konularında bilgilendirme yaparak jandarmanın görev ve sorumluluklarını anlattı. Program, öğrencilere güvenli yaşam konusunda farkındalık kazandırmayı ve jandarmaya olan güven duygusunu pekiştirmeyi hedefledi. Ekipler, öğrencilerle sohbet ederek birebir iletişim kurdu.

Etkinlikte öne çıkanlar

Etkinlik kapsamında öğrencilere Trafik Jandarması boyama kitabı ve hikaye kitabı hediye edildi. Ayrıca jandarma köpek unsurları tarafından eğitilmiş köpeklerle kısa bir gösteri sunuldu; gösteri öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Kapanış ve hatıra

Ziyaret, Motorlu Asayiş Timleri ve Trafik Jandarması eşliğinde öğrencilerle birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

