YÖK 2025 Raporu: SUBÜ 11 Başlıkta Türkiye İlk 20’de

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan 2025 Yılı İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu kapsamında 11 başlıkta tüm üniversiteler arasında ilk 20’ye girdi.

Raporun öne çıkan verileri

Rapor verilerine göre SUBÜ, 'Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk' kategorisinde girişimcilik faaliyet sayısına göre bir yıl içerisinde düzenlediği 41 faaliyet ile 1. sırada yer aldı.

Aynı kategoride kariyer merkezinin gerçekleştirdiği faaliyet sayısına göre 963 faaliyet ile 3. sırada; üniversite internet sitesi erişilebilirlik yüzdesi açısından %96 ile 14. sırada; dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısında 117 faaliyet ile 16. sırada; bilim iletişimi faaliyet sayısında ise 24 faaliyet ile 20. sırada yer aldı.

Rektörün değerlendirmesi

Sonuçları değerlendiren SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, elde edilen başarıların uzun vadeli bir vizyonun ürünü olduğunu vurguladı. Sarıbıyık, girişimcilik, teknoloji yarışmaları ve proje kültürüne yapılan yatırımların karşılığının alındığını ifade etti ve önümüzdeki yıllarda bu ivmenin daha da artacağını belirtti.

