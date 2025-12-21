DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.798.698,58 -0,6%

YÖK 2025 Raporu: SUBÜ 11 Başlıkta Türkiye İlk 20’de

YÖK 2025 raporuna göre SUBÜ, 11 başlıkta ilk 20'ye girdi; girişimcilikte 41 etkinlikle 1'inci, kariyer faaliyetlerinde 963 ile 3'üncü oldu.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:05
YÖK 2025 Raporu: SUBÜ 11 Başlıkta Türkiye İlk 20’de

YÖK 2025 Raporu: SUBÜ 11 Başlıkta Türkiye İlk 20’de

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan 2025 Yılı İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu kapsamında 11 başlıkta tüm üniversiteler arasında ilk 20’ye girdi.

Raporun öne çıkan verileri

Rapor verilerine göre SUBÜ, 'Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk' kategorisinde girişimcilik faaliyet sayısına göre bir yıl içerisinde düzenlediği 41 faaliyet ile 1. sırada yer aldı.

Aynı kategoride kariyer merkezinin gerçekleştirdiği faaliyet sayısına göre 963 faaliyet ile 3. sırada; üniversite internet sitesi erişilebilirlik yüzdesi açısından %96 ile 14. sırada; dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısında 117 faaliyet ile 16. sırada; bilim iletişimi faaliyet sayısında ise 24 faaliyet ile 20. sırada yer aldı.

Rektörün değerlendirmesi

Sonuçları değerlendiren SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, elde edilen başarıların uzun vadeli bir vizyonun ürünü olduğunu vurguladı. Sarıbıyık, girişimcilik, teknoloji yarışmaları ve proje kültürüne yapılan yatırımların karşılığının alındığını ifade etti ve önümüzdeki yıllarda bu ivmenin daha da artacağını belirtti.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) TARAFINDAN HAZIRLANAN 2025...

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) TARAFINDAN HAZIRLANAN 2025 YILI İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL RAPORU’NUN 11 BAŞLIĞINDA TÜM ÜNİVERSİTELER ARASINDA İLK 20’DE YER ALDI.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) TARAFINDAN HAZIRLANAN 2025...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir Üniversitesi, Uluslararası Akademik Hareketlilikte Türkiye Birincisi
2
Zonguldak Liman Personeline Kapsamlı İlkyardım Eğitimi
3
Alparslan Türkeş Üniversitesi YÖK 2025 Raporunda Türkiye’nin İlk 20’sinde
4
TUSAŞ, Bozüyük Saffet Şeker İlkokulu Öğrencilerinin Mektuplarına Yanıt Verdi
5
Eskişehir'de 450 Kişiye Siber Suç Eğitimi: 400 Ebeveyn, 50 Öğretim Görevlisi Bilgilendirildi
6
Odunpazarı Müftülüğü’nden Abdurrahman Sarar İHO’da 'Peygamber Efendimiz ve Aile Hayatı' Semineri
7
Gençler Mihrapta programı Aşağı Söğütönü Hacı Veliler Camii'nde

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025