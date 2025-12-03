Cizre'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Coşku

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bahçesinde düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Engelli öğrenciler hazırladıkları gösterilerle hem kendileri hem de davetliler için unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlikte sunulan gösteriler

Programda öğrenciler; oyun ve skeçlerin yanı sıra yöresel giysiler ve özel kostümlerle yaptığı defile ile beğeni topladı. Geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kostümler, renkli görüntülere sahne oldu. Ayrıca Urfa sıra gecesi, ritim şov ve halay gösterilerinde katılımcılar coşkuyla eşlik etti.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Mevlit Gayirinal, okul müdürleri, kurum temsilcileri, Türk Kızılay gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yetkililerin açıklamaları

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Cizre'deki özel eğitim çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şunu unutmamak lazım hepimiz aslında yarın birer engelli adayıyız. Bir saat sonra ne olacağını öngöremiyoruz. Bu yönüyle değerlendirildiğinde aslında onların hayatını kolaylaştıracak, hayatlarının iyileştirilmesi noktasında bu işin gerçekten bilincinde ve farkında olarak yardımcı olmamız, onları desteklememiz gerekiyor. Birinci kademede özel eğitim uygulama okulumuz var. Bu sene itibarıyla meslek lisesinin içerisinde özel eğitim üçüncü kademeyi de açtık. Şu an meslek lisesi bünyesinde 6 tane sınıfımız bulunuyor. Bu okuldan mezun olan ikinci kademe çocuklarımızı maalesef okullaştıramıyorduk. Geçen sene ve bu sene itibarıyla üçüncü kademe uygulama sınıfımızı açarak inşallah ileriki dönemlerde müstakil bir okul olarak açmayı düşünüyoruz. Onun dışında okullaştıramadığımız çocuklarla ilgili şu an Cizre’de hafif ve orta düzeyde 43 okulumuzda özel eğitim sınıflarımız mevcut. Burada okullaştıramadığımız çocuklarımızın mahalledeki en yakın okullarında okullaştırmayı sağlıyoruz. Yatağından çıkamayan engelli gençlerimiz var. Bu anlamda evde eğitim verdiğimiz 50 öğrencimiz var. Biz öğretmenlerimizi evlerine gönderiyoruz, evlerinde eğitim imkanlarından yararlanmalarını sağlıyoruz. Aynı şekilde hastanede yatış durumları varsa onlara da eğitim imkânı sunuyoruz. Bu anlamda örnek gösterilebilecek Millî Eğitim Bakanlığımızın programları mevcut. Bu çalışmalar yeterli görülmemekle beraber, çocuklarımızın ve gençlerimizin ihtiyaçlarını giderecek nitelikte çalışmalar olarak değerlendiriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün bu işin farkındalığını artırmaya yönelik olmasını ve öncelikle vatandaşlarımızın şartlarının iyileştirilmesine, kolaylaştırılmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

Program, engelli öğrenciler ve ailelerinin katıldığı geniş katılımlı halay ile sona erdi.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE ENGELLİLER HEM EĞLENDİ HEM EĞLENDİRDİ