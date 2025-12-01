Cizre'de 'Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar' Sahabe Programı Düzenlendi

Cizre'de 'Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar' programı gerçekleştirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Peygamber Sevdalıları tarafından düzenlenen "Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" programında sahabe hayatları anlatıldı. Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Mus'ab bin Umeyr ve Nesibe Hatun'un hayatına dair bilgi ve anekdotlar paylaşıldı.

Program akışı ve sunumlar

Etkinlik Abdullah Aksoy’un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavetin ardından ilahi ve ezgilerle devam eden programda, sahabe hayatlarını anlatan konuşmalar katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Molla Beşir Şimşek, sahabelerin hayatlarının iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bugün çok önemli iki şahsiyeti kısa bir zamana sığdırmaya çalışacağız. Sizleri sıkmadan, iki güzel insanın güzelliklerinden nasibimizi alacağız. Bugün onlara muhtacız, bugün onları tanımaya muhtacız. Onlar burada nasıl iman etmiş, nasıl bu dine sahip çıkmışlar, nasıl amel ettiler ve nasıl Allah’ın rızasını kazandılar? Bunlar önemli şeylerdir değil mi? Allah-u Teala ’Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.’ diyor. Dünyaya geliş amacımız budur, ibadet için geldik. Salih ameller, ibadetlerimizi, duadan, zikirden, namazdan, yaptığımız her hayırlı işi 'Allah bizden razı olsun.' diye yapıyoruz."

Molla Beşir Şimşek, Nesibe Hatun ve Mus'ab bin Umeyr üzerinden iman ve fedakârlık örnekleri vererek, toplumun bu örneklerden ders çıkarması gerektiğini belirtti. Şimşek konuşmasında ayrıca şu gözlemi paylaştı: "Bakın, 50 yaşında bir kadın iman ehli oluyor. Nesibe Hatun şöyle düşünüyor ’Mus'ab böyle bir talebe ise peygamber nasıl birisi?’ Merak ediyor ve Hz. Mus'ab ağabeyi ile beraber Mekke’ye geliyor. Peygamberi gördükten sonra Mus'ab’ın tarif ettiğinden daha büyük ve heybetli olduğunu söylüyor. Nesibe’nin manası peygamber aşkıdır. Eğer peygambere aşık oluyorsak bu ahlak ile hayatımızı yaşamamız lazım. Vallahi eğer İslam dinine hizmet etmezsek buralar ve çocuklarımız dahi ellerimizden kaçacaktır. Çünkü hayat boşluğu kabul etmez. Bu yüzden bu kıymetli insanları kendimize örnek bulalım. Peygamber Efendimize(sallallahu aleyhi vessellem) kulak verelim, sahabelere bakalım bu dine nasıl sahip çıktılar".

Görsel sunum ve kapanış

Programda sahabe hayatlarını anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Etkinlik, gösterim sonrasında Molla Ahmet Varol tarafından yapılan dua ile sona erdi.

CİZRE’DE "YOLUMUZU AYDINLATAN YILDIZLAR" PROGRAMI DÜZENLENDİ