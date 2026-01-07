Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke Okulları İnceledi, Öğrencilerle Buluştu

Şırnak Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, okulları gezerek öğrenciler ve öğretmenlerle eğitim-öğretim süreçlerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:47
Şırnak’ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, ilçedeki okullarda incelemelerde bulunarak öğrencilerle bir araya geldi.

İke, okullarda sınıfları gezip öğrencilerle yakından ilgilendi; ayrıca okul idarecileri ve öğretmenlerle eğitim-öğretim süreçleri hakkında istişarelerde bulundu.

Gözlem ve değerlendirme

İnceleme sırasında İke, eğitim ortamına dair izlenimlerini şu sözlerle aktardı:

"Sınıflarda dolaşırken yalnızca duvarları, sıraları ya da ders programlarını değil; çocukların gözlerindeki ışığı, öğretmenlerin yüreğindeki adanmışlığı, okulun ruhunu görürüz. Koridorlarda yankılanan sesler, bahçede atılan kahkahalar, öğretmenin öğrencisine yönelttiği her bakış; eğitimin canlı ve diri halinin göstergesidir"

Ziyaret, doğrudan gözlem ve öğretim süreçlerine ilişkin değerlendirme fırsatı sundu.

