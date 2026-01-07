Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke Okulları İnceledi, Öğrencilerle Buluştu

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke Okulları İnceledi

Şırnak’ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, ilçedeki okullarda incelemelerde bulunarak öğrencilerle bir araya geldi.

İke, okullarda sınıfları gezip öğrencilerle yakından ilgilendi; ayrıca okul idarecileri ve öğretmenlerle eğitim-öğretim süreçleri hakkında istişarelerde bulundu.

Gözlem ve değerlendirme

İnceleme sırasında İke, eğitim ortamına dair izlenimlerini şu sözlerle aktardı:

"Sınıflarda dolaşırken yalnızca duvarları, sıraları ya da ders programlarını değil; çocukların gözlerindeki ışığı, öğretmenlerin yüreğindeki adanmışlığı, okulun ruhunu görürüz. Koridorlarda yankılanan sesler, bahçede atılan kahkahalar, öğretmenin öğrencisine yönelttiği her bakış; eğitimin canlı ve diri halinin göstergesidir"

Ziyaret, doğrudan gözlem ve öğretim süreçlerine ilişkin değerlendirme fırsatı sundu.

ŞIRNAK'IN CİZRE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OKULLARDA İNCELEMELERDE BULUNUP ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.