Bist 100
10.138,97 1%
DOLAR
32,35 0,38%
EURO
35,03 -0,44%
ALTIN
2.383,06 -2,71%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar dileyerek, sınavın ülke gençliği için hayırlı olmasını temenni etti.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilere başarılar diledi. Erdoğan, "Yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerimize başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında ayrıca, "Oku, düşün, uygula, neticelendir" notunun yazılı bulunduğu bir görseli de paylaştı. 

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'ten hemen bakın! O yardım ödemeleri tamamen kesildi: Milyonlar şaşkın!

Yapı Kredi'den ballı kaymaklı para iadesi! Bunu yapana 600 TL ödenecek

Mobil’den giriş yapan adeta Bonus’a boğuluyor! Bedava alışveriş şöleni başladı

Şeker hastaları elinden düşürmeyecek! Diyabeti tarihe karıştıran mucize bitki

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milyonlarca öğrenciyi bayram ettirecek uzaktan eğitim kararı! MEB'den son dakika geldi
2
Öğretmenlerin yüzü gülecek! MEB duyurdu: Yeni promosyon ödemesi yolda
3
KPSS başvuru ücretlerine okkalı zam! Bu fiyat memur olmaktan vazgeçirir
4
Üniversitelere flaş YKS kararı! Şart kaldırıldı: Direkt alım yapılacak
5
Devlet öğrencilere 3000 TL nakit destek veriyor! Listedeki şartları sağlayan yaşadı
6
Anne babalara okul yolu kapandı! MEB'den flaş veli kararı
7
Açıköğretim öğrencilerine duyuruldu! 3. Döneme ait alınan kararlarda önemli nokta

Ucuz uçak bileti almanın 4 kolay yolu! Bunu bilmeyenler fazladan para ödüyor

Yapı Kredi'den ballı kaymaklı para iadesi! Bunu yapana 600 TL ödenecek

e-Devlet'ten hemen bakın! O yardım ödemeleri tamamen kesildi: Milyonlar şaşkın!

Bu kampanyada puanlar patlayacak: Garanti BBVA adeta çil çil dağıtacak

Emekliye en yüksek promosyonu o banka veriyor! Emeklinin cüzdanını dolduran kampanya

Bunu yapanın banka hesabına 7500 TL iade yapılacak! Kamu bankasında hesabı olanlar dikkat

Şeker hastaları elinden düşürmeyecek! Diyabeti tarihe karıştıran mucize bitki

Genç görünmek isteyen kadınlar dikkat! Bu saç rengi 10 yaş birden gençleştiriyor

Altını doları unutun! Parasını buna yatıranlar köşeyi dönecek

Mobil’den giriş yapan adeta Bonus’a boğuluyor! Bedava alışveriş şöleni başladı

Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! Son alım fırsatı için tarih verildi

Merkez Bankası'ndan flaş hamle! Faizler 25 baz puan düşürüldü