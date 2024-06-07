Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilere başarılar diledi. Erdoğan, "Yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerimize başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında ayrıca, "Oku, düşün, uygula, neticelendir" notunun yazılı bulunduğu bir görseli de paylaştı.