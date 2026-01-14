Kovancılar Müftüsü İrfan Çavaş, Kur’an Kurslarında Öğrencilerle Buluştu

Ziyaret programı ve amaç

Kovancılar İlçe Müftüsü İrfan Çavaş, Kur’an kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarete Şube Müdürü Rasim Kaya ve İmam Rabbani Kuran Kursu hocası Esma Güneş Ateş de eşlik etti.

Yetkililer, ziyaretleri çerçevesinde Yaygın Din Eğitimi kapsamında 4-6 yaş ile ihtiyaç odaklı kursları inceledi. Sınıfları gezen İlçe Müftüsü Çavaş, kursların eğitim faaliyetleri ve işleyişi hakkında öğrencilerden ve eğitmenlerden bilgi aldı.

Etkinlikler ve kapanış

Ziyaretler sırasında öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim tilavetleri, dualar ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Program, katılımcılara belge ve hediyelerin sunulmasıyla son buldu.

Belge ve hediye takdimleri, ziyaretin tamamlanmasında ve katılımcılarla kurulan bağı güçlendirmede öne çıkan bölümler oldu.

