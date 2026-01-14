Düzce Orman İşletme Müdürlüğü'nde 2025 Personel Eğitimleri

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, 2025'te göreve başlayan personele makine kullanımı, iş güvenliği ve kurum prensiplerini içeren hizmet içi eğitim verdi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:25
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:25
DÜZCE(İHA) – Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, göreve başlayan personele yönelik bilgilendirme ve hizmet içi eğitim programı düzenledi.

Eğitim İçeriği

2025 yılında işe alınan memur şoförler, iş makinası operatörleri, arazöz şoförleri ve diğer işçilere; kamu kurumu çalışma prensipleri, teşkilatımızın çalışanlarımızdan beklentileri, makine işletme talimatı gereği uyulması gereken kurallar, yaşanabilecek kazalarda yapılacak işlemler ve makine kartlarının doldurulması konularını içeren kapsamlı bir eğitim verildi.

Katılımcılar ve Kapanış

Eğitim, İşletme Müdürü Murat Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi. Programa İşletme Müdür Yardımcısı Devrim Arıkan ile işletme müdürlüğü personeli katıldı.

İşletme Müdürü Murat Yıldız'ın kazasız ve başarılı bir yıl geçirilmesi temennisiyle eğitim sona erdi.

