Salihli’de Minik Öğrenciler Jandarmayı Yakından Tanıdı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere yönelik bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında Kemerdamları Mahallesi’nde bulunan Kemerdamları İlkokulunu ziyaret etti.

Ziyaretin içeriği

Ziyarette, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Poyrazdamları Karakol Komutanlığı Jandarma Asayiş Timi görev aldı. Jandarma ekipleri öğrencilere kurumun görevleri, sorumlulukları ve mesleğin önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Öğrenciler de jandarma hakkında merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.

Hediyeler ve atmosfer

Program sonunda jandarma ekipleri, ziyaretin anısına minik öğrencilere Türk Bayrağı ve boyama kitabı hediye etti. Öğrencilerin jandarmaya yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığının ilçe genelindeki okullarda jandarma tanıtım faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.

