Salihli’de Minik Öğrenciler Jandarmayı Yakından Tanıdı

Salihli’de jandarma ekipleri Kemerdamları İlkokulu’nu ziyaret ederek görev ve sorumlulukları anlattı; öğrencilere Türk Bayrağı ve boyama kitabı hediye edildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:09
Salihli’de Minik Öğrenciler Jandarmayı Yakından Tanıdı

Salihli’de Minik Öğrenciler Jandarmayı Yakından Tanıdı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere yönelik bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında Kemerdamları Mahallesi’nde bulunan Kemerdamları İlkokulunu ziyaret etti.

Ziyaretin içeriği

Ziyarette, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Poyrazdamları Karakol Komutanlığı Jandarma Asayiş Timi görev aldı. Jandarma ekipleri öğrencilere kurumun görevleri, sorumlulukları ve mesleğin önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Öğrenciler de jandarma hakkında merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.

Hediyeler ve atmosfer

Program sonunda jandarma ekipleri, ziyaretin anısına minik öğrencilere Türk Bayrağı ve boyama kitabı hediye etti. Öğrencilerin jandarmaya yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığının ilçe genelindeki okullarda jandarma tanıtım faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.

MANİSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NA BAĞLI SALİHLİ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERE...

MANİSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NA BAĞLI SALİHLİ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE TANITIM FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR.

MANİSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NA BAĞLI SALİHLİ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERE...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş akademik personelle toplantıda
2
Düzce Orman İşletme Müdürlüğü'nde 2025 Personel Eğitimleri
3
Salihli’de Minik Öğrenciler Jandarmayı Yakından Tanıdı
4
Denizli'de Görme Engellilere Beyaz Baston ve Bağımsız Hareket Kursu
5
Elazığ'da Güneykent Personeline Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi
6
GSB Müdürü Arslantürk Düzce'de Kariyer Günlerinde Öğrencilerle Buluştu
7
Kozan'da Kamyon Kamyon Kar: Öğrenciler Unutulmaz Bir Gün Yaşadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları