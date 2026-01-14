Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş akademik personelle toplantıda

Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, doktor öğretim üyeleri ve doçentlerle Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek akademik gelişim, eğitim-öğretim ve bilimsel üretkenliği değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:27
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:27
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş akademik personelle toplantıda

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş akademik personelle bir araya geldi

Akademik gelişim ve bilimsel üretkenlik gündemde

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, üniversitede görev yapan doktor öğretim üyeleri ve doçentlerle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda üniversitenin akademik gelişimi, eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel çalışmaları ele alındı; Fırat Üniversitesi’nin gelecek vizyonu kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mahmut Doğru, Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ile Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar da katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, üniversitenin akademik başarılarının daha ileriye taşınmasında öğretim üyelerinin katkısının önemine vurgu yaptı ve hedefler doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde çalışmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Göktaş, Fırat Üniversitesi’nin bilimsel üretkenliğini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi vererek doktor öğretim üyeleri ve doçentlerin akademik çalışma sayılarını artırmasının önemine değindi. Akademik kadronun görüş ve önerilerinin üniversitenin gelecek vizyonu açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Rektör, ortak akıl ve istişare kültürüne verdiği önemi yineleyerek, akademik kadroyla düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. FAHRETTİN GÖKTAŞ, AKADEMİK PERSONELLE BİR ARAYA...

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. FAHRETTİN GÖKTAŞ, AKADEMİK PERSONELLE BİR ARAYA GELDİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. FAHRETTİN GÖKTAŞ, AKADEMİK PERSONELLE BİR ARAYA...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş akademik personelle toplantıda
2
Düzce Orman İşletme Müdürlüğü'nde 2025 Personel Eğitimleri
3
Salihli’de Minik Öğrenciler Jandarmayı Yakından Tanıdı
4
Denizli'de Görme Engellilere Beyaz Baston ve Bağımsız Hareket Kursu
5
Elazığ'da Güneykent Personeline Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi
6
GSB Müdürü Arslantürk Düzce'de Kariyer Günlerinde Öğrencilerle Buluştu
7
Kozan'da Kamyon Kamyon Kar: Öğrenciler Unutulmaz Bir Gün Yaşadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları