Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş akademik personelle toplantıda

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş akademik personelle bir araya geldi

Akademik gelişim ve bilimsel üretkenlik gündemde

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, üniversitede görev yapan doktor öğretim üyeleri ve doçentlerle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda üniversitenin akademik gelişimi, eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel çalışmaları ele alındı; Fırat Üniversitesi’nin gelecek vizyonu kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mahmut Doğru, Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ile Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar da katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, üniversitenin akademik başarılarının daha ileriye taşınmasında öğretim üyelerinin katkısının önemine vurgu yaptı ve hedefler doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde çalışmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Göktaş, Fırat Üniversitesi’nin bilimsel üretkenliğini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi vererek doktor öğretim üyeleri ve doçentlerin akademik çalışma sayılarını artırmasının önemine değindi. Akademik kadronun görüş ve önerilerinin üniversitenin gelecek vizyonu açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Rektör, ortak akıl ve istişare kültürüne verdiği önemi yineleyerek, akademik kadroyla düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti.

