Depremde 92 Öğrencisini Kaybeden Öğretmen Metin Acıpayam Anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından acı, anma ve mücadele

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 117 öğrencisinden 92’sini kaybeden kişisel gelişim uzmanı ve eğitim gönüllüsü öğretmen Metin Acıpayam, yaşadıkları acı dolu süreci ve yürüttükleri çalışmaları dile getirdi.

Acıpayam, her yıl 24 Kasım geldiğinde acılarının tazelendiğini belirterek, "92 canımızı, bu ülkenin 92 geleceğini kaybettik" dedi.

Kahramanmaraş’ta öğrencilerinin bulunduğu mezarlıkları ziyaret ettiğini ifade eden Acıpayam, depremde hayatını kaybeden 97 öğrencisinin mezarlığını ziyaret ettiğini ve deprem döneminde en büyük acıyı çocuklarla birlikte yaşadıklarını aktardı.

"Ölüm şiiri yazan öğrencim ölümü tattı"

Depremden kısa süre önce ölüm üzerine şiir yazmak isteyen bir öğrencisinin hikâyesini paylaşan Acıpayam, o öğrencinin güzel bir şiir yazdığını ve edebiyatımızın ölüm şairi Cahit Sıtkı örneğini gösterdiğini söyledi. "6 Şubat gösterdi ki o çocuk şiiri yazmakla kalmadı, ölümü bizzat tattı" diye konuştu.

Bir diğer öğrencisinin deprem anında kendisine "Hocam iyi misiniz?" diye mesaj attığını, enkazdan çıkarıldığını ancak bacağını kaybettiğini ve yaklaşık 15 gün sonra vefat ettiğini belirtti.

İsmi olan bir mezarlığa gömmek bile mutluluktu

Depremde ailesini kaybeden ve kimsesizler mezarlığına gömülme riski taşıyan çocuklar için verdikleri çabayı anlatan Acıpayam, çocukların anne babalarının kim olduğunu bulmak ve resmi kayıtlara geçirmek için çalıştıklarını söyledi. Bu çocukların ismi olan bir mezarlığa defnedilmesinin bile kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Acıpayam, resmi kayıtlara yansımayan 24 kayıp çocuk olduğunu, bu çocukların izini sürme çalışmalarının sürdüğünü ve enkazdan kalan defter, kalem ve kitapları küçük bir müzede sergilemek için hazırladıklarını ekledi.

"Anne babalardan sonra bu acıyı en çok öğretmenler yaşadı. Çünkü öğretmenler çocukların hayatında ikinci sıradadır. Hüzünle Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

KAHRAMANMARAŞ'TA YAŞAYAN ÖĞRETMEN METİN ACIPAYAM, DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN 97 ÖĞRENCİSİNİN BULUNDUĞU MEZARLIĞI ZİYARET ETTİ.