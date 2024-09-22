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DHBT Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı! ÖSYM Sınav Sonuç Sorgulama Ekranı

DHBT soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? Lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyindeki çıkmış sorular ve cevaplar nasıl sorgulanacak?

Yayın Tarihi: 22.09.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 12:09
DHBT Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı! ÖSYM Sınav Sonuç Sorgulama Ekranı

2024 KPSS DHBT SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül Pazar günü yapıldı ve binlerce aday, sınavın hemen ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ne zaman yayınlanacağını merakla bekliyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, toplam 40 soru için 60 dakika süre kullanarak ter döktü. DHBT sınavına giren adayların gözü kulağı, ÖSYM tarafından açıklanacak olan soru ve cevap anahtarında.

Bu sınav, özellikle Din Hizmetleri alanında kamu görevine atanmak isteyen adaylar için büyük bir önem taşıyor. Geçmiş yıllarda, ÖSYM tarafından yapılan benzer sınavların soru ve cevap anahtarları aynı gün içerisinde açıklanmıştı. Bu yıl da KPSS DHBT 2024 sorularının ve cevaplarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

DHBT Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı! ÖSYM Sınav Sonuç Sorgulama Ekranı

DHBT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2024 KPSS DHBT soruları ve cevap anahtarı, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylar, sınav soru kitapçıklarına ve cevaplarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. Sınav sonuçları ise 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da soruların ve cevapların kısa süre içinde paylaşılması öngörülüyor.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden sorulara ulaşabilecek ve kendi yanıtlarını kontrol edebilecekler. Soruların açıklanması, sınavın ardından adayların performanslarını değerlendirmesi açısından kritik öneme sahip.

DHBT NEDİR? KİMLER KATILABİLİR?
DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi), kamuya din hizmetleri alanında atanmak isteyen adayların girdiği bir alan bilgisi sınavıdır. 2014 yılından itibaren ÖSYM tarafından yapılan bu sınav, Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanacak personelin belirlenmesi amacıyla düzenlenmektedir. Ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde mezun olan adaylar, DHBT sınavına girebilirler.

Sınav iki bölümden oluşmaktadır:

  • DHBT-1: Tüm öğrenim düzeylerindeki adayların çözmek zorunda olduğu, temel din bilgisi sorularından oluşan 20 soruluk bir bölümdür.
  • DHBT-2: Öğrenim düzeyine göre farklılık gösteren ve yine 20 sorudan oluşan bir bölümdür. Bu bölümdeki sorular adayların mezun oldukları eğitim düzeyine göre hazırlanır. Ortaöğretim, önlisans ve lisans adaylarına farklı sorular yöneltilir.

Sınavda adaylara, toplamda 40 soru sorulmaktadır ve bu soruların tamamlanması için 60 dakika süre verilmektedir. Ek süreye ihtiyaç duyan adaylara ise 20 dakika ek süre tanınmaktadır.

2024 DHBT SINAVININ KATILIMCI SAYISI VE DETAYLARI
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un yaptığı açıklamaya göre, 2024-KPSS DHBT sınavına toplamda 142 bin 482 aday başvuruda bulunmuştur. Bu adayların 49 bin 298’i ortaöğretim düzeyinde, 35 bin 603’ü önlisans düzeyinde ve 57 bin 581’i lisans düzeyinde sınava katılmıştır. Sınava giren adayların 98 bin 128’i kadın, 44 bin 354’ü ise erkektir.

DHBT sınavı, Türkiye genelinde 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 330 bina ve 5 bin 527 sınav salonunda düzenlenmiştir. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmamış ve sınav saat 10.15'te başlamıştır. 60 dakika süren sınav, adaylar için oldukça zorlu geçmiştir. Özellikle Din Hizmetleri alanında kamuya atanmak isteyenler için bu sınav, kritik bir aşama olarak görülmektedir.

2024 DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS DHBT 2024 sınav sonuçları, ÖSYM'nin belirlediği takvime göre 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler. Sınav sonuçları, adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişime açık olacak.

Sınav sonuçlarının açıklanması, adaylar için büyük bir heyecan kaynağıdır. Çünkü bu sonuçlar, adayların kamuya atanma süreçlerinde belirleyici bir rol oynayacaktır. Özellikle yüksek puan alan adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanma şansını yakalayacaklardır.


2024 KPSS DHBT sınavı, kamuya din hizmetleri alanında atanmak isteyen adaylar için büyük bir önem taşımaktadır. 22 Eylül’de gerçekleştirilen bu sınavın ardından, adaylar soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının açıklanmasını sabırsızlıkla beklemektedir. Sınav sorularının ve cevaplarının kısa süre içinde ÖSYM tarafından yayımlanması beklenmektedir.

Sınav sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak olup, bu sonuçlar adayların atanma sürecini etkileyecektir. ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına erişim sağlayacak adaylar, kendi performanslarını değerlendirme fırsatına sahip olacaklar.

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