Dicle'de 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem Değerlendirme Toplantısı

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sabır başkanlığında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Katılım

Toplantıya Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurum müdürleri katılım sağladı.

Gündem ve Değerlendirmeler

Birinci döneme ilişkin eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamlı biçimde ele alındı. Akademik başarı durumu, yürütülen projeler, okul iş ve işlemleri, mevzuat uygulamaları ile karşılaşılan sorunlar değerlendirildi ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

İkinci Dönem Hedefleri

Toplantıda ayrıca ikinci döneme yönelik hedefler, planlanan çalışmalar ve kurumsal iş birliğini güçlendirecek uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Mesaj

Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, eğitim süreçlerinde koordinasyonun ve ortak hareket etmenin önemine vurgu yaparak, okul yöneticilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

