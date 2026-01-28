Dicle'de 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem Değerlendirme Toplantısı

Dicle İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sabır başkanlığında 2025-2026 1. dönem değerlendirme toplantısı yapıldı; akademik başarı, projeler ve ikinci dönem hedefleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:31
Dicle'de 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem Değerlendirme Toplantısı

Dicle'de 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem Değerlendirme Toplantısı

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sabır başkanlığında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Katılım

Toplantıya Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurum müdürleri katılım sağladı.

Gündem ve Değerlendirmeler

Birinci döneme ilişkin eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamlı biçimde ele alındı. Akademik başarı durumu, yürütülen projeler, okul iş ve işlemleri, mevzuat uygulamaları ile karşılaşılan sorunlar değerlendirildi ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

İkinci Dönem Hedefleri

Toplantıda ayrıca ikinci döneme yönelik hedefler, planlanan çalışmalar ve kurumsal iş birliğini güçlendirecek uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Mesaj

Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, eğitim süreçlerinde koordinasyonun ve ortak hareket etmenin önemine vurgu yaparak, okul yöneticilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

DİCLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI BAĞLI TÜM OKUL VE KURUM MÜDÜRLERİNİN KATILIM SAĞLADIĞI...

DİCLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI BAĞLI TÜM OKUL VE KURUM MÜDÜRLERİNİN KATILIM SAĞLADIĞI TOPLANTIDA; BİRİNCİ DÖNEME İLİŞKİN EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ KAPSAMLI BİÇİMDE ELE ALINDI. AKADEMİK BAŞARI DURUMU, YÜRÜTÜLEN PROJELER, OKUL İŞ VE İŞLEMLERİ, MEVZUAT UYGULAMALARI İLE KARŞILAŞILAN SORUNLAR DEĞERLENDİRİLEREK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNDE DURULDU.

DİCLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUSTAFA SABIR, EĞİTİM SÜREÇLERİNDE KOORDİNASYONUN VE ORTAK HAREKET...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dicle'de 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem Değerlendirme Toplantısı
2
Tarihin Sofraları ile 9 Öğrenci Yurt Dışında Staj Yapacak
3
Erzincan'da 2026 Şubat Umre Adaylarına Bilgilendirme Semineri
4
Yaşar Üniversitesi AB Bilim Diplomasisi Birliği'ne Kabul Edildi
5
Çayırova Spor Lisesi inşaatını Başkan Bünyamin Çiftçi inceledi
6
Samsun meslek liseleri 2025'te 295 milyon TL ciro elde etti
7
GMKA Destekli 'Balıkesir Yapay Zeka Akademisi' Öğretmen Eğitimi Sona Erdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları