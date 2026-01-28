Kütahya'da Meslek Lisesi Tercihi Arttı: Kayıtlar 4 Bine Ulaştı

Kütahya'da meslek lisesi kayıtları 2025-2026'da 4 bine yükseldi. Vali Musa Işın, stratejik protokolle mesleki eğitimin güçlendiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 10:04
Mesleki Eğitimde Stratejik İşbirliği, Dijital Dönüşüm ve Hamilik Protokolü İmzalandı

Kütahya Valisi Musa Işın, düzenlenen törenle imzalanan Mesleki Eğitimde Stratejik İşbirliği, Dijital Dönüşüm ve Hamilik Protokolü kapsamında meslek liselerine olan ilgide ciddi bir artış görüldüğünü açıkladı.

Vali Işın, nitelikli iş gücünün kalkınmanın anahtarı olduğunu belirterek, sanayi sektörünün en önemli sorunlarından birinin nitelikli eleman ihtiyacı olduğunu vurguladı. Bu bağlamda mesleki eğitimin çözümde kritik rol oynadığını ifade etti.

Işın, meslek liselerinin ülkenin beceri sermayesinin temelini oluşturduğunu ve bu okulların güçlenmesinin ekonomik kalkınmaya doğrudan katkı sunduğunu söyledi. Son yıllarda uygulanan politikalarla mesleki eğitimin yeniden ivme kazandığını ve sanayi ile okul entegrasyonunun yeniden sağlandığını kaydetti.

Vali Musa Işın, Kütahya'daki öğrenci sayılarına ilişkin bilgi vererek, 2024-2025 eğitim öğretim yılında meslek liselerine kayıt yaptıran öğrenci sayısının 2 bin 500 olduğunu, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ise bu sayının 4 bine ulaştığını açıkladı. Bu artışın mesleki eğitime olan ilginin her geçen yıl arttığını gösterdiğini belirtti.

Işın ayrıca gençlere istihdam güvencesi sunulmasının mesleki eğitimin tercih edilirliğini artırdığını ifade ederek, "Gençlerimiz sonuç gördüğünde bu alanlardan uzaklaşmıyor" dedi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları