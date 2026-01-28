Erzincan'da 2026 Şubat Umre Adaylarına Bilgilendirme Semineri

Erzincan İl Müftülüğü, 2026 Şubat ayında umreye gidecek 30 kişiye usul, ibadet, sağlık ve organizasyon konularında seminer verdi.

Erzincan İl Müftülüğü'nden Umre Adaylarına Bilgilendirme Semineri

Erzincan İl Müftülüğü tarafından düzenlenen seminerde, 2026 yılı Şubat ayı içinde umreye gidecek vatandaşlara kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Katılımcı ve Tur Bilgileri

Seminer kapsamında; servisli 11 günlük 23. tur, servisli 11 günlük 24. tur, servisli 15 günlük 33. tur ve servisli 15 günlük 34. turlar ile umre ibadetini yerine getirecek toplam 30 umreciye gerekli bilgiler aktarıldı.

Seminerde Ele Alınan Konular

Yolculuk öncesi ve sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara uyarılar yapıldı.

İbadetlerin doğru şekilde yerine getirilmesi ve uygulama esasları detaylı şekilde açıklandı.

Kutsal topraklarda uyulması gereken kurallar ile ilgili bilgilendirme verildi.

Sağlık ve organizasyon konularında yapılması gereken hazırlıklar ve dikkat edilecek noktalar katılımcılarla paylaşıldı.

Seminer, umre yolculuğuna çıkacak vatandaşların ibadetlerini huzurlu ve bilinçli bir şekilde yerine getirmelerine yönelik pratik bilgiler sunularak tamamlandı.

