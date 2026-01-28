Yaşar Üniversitesi AB Bilim Diplomasisi Birliği'ne Kabul Edildi

Yaşar Üniversitesi, AB Bilim Diplomasisi Birliği'ne kabul edilerek Türkiye'den bu alanda üyelik kazanan ilk ve tek üniversite oldu.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:45
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:45
Yaşar Üniversitesi, yürüttüğü akademik ve araştırma faaliyetleriyle Avrupa Birliği Mükemmelliyet Merkezi aracılığıyla AB Bilim Diplomasisi Birliği’ne kabul edilerek Türkiye’den bu alanda üyelik kazanan ilk ve tek üniversite oldu.

Üyelik, Avrupa’nın saygın üniversiteleri ve araştırma merkezlerinin yer aldığı bir platformda Yaşar Üniversitesi’nin uluslararası yetkinliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye’den Birliğe kabul edilen ilk kurum olma niteliği, üniversitenin küresel akademik profilini güçlendirecek.

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, üniversitenin uluslararasılaşmayı temel hedeflerinden biri olarak benimsediğini belirterek, "Eğitimden araştırmaya kadar tüm alanlarda küresel ölçekte rekabet edebilen bir üniversite olmayı amaçlıyoruz" dedi. Uluslararası akreditasyonlar, artan yabancı öğrenci sayısı ve dünya üniversiteleriyle geliştirilen iş birliklerinin bu vizyonun önemli çıktıları olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, "Mezunlarımızın uluslararası arenada fark yaratan bireyler olarak yetişmesi bizim için büyük önem taşıyor" diye konuştu. Yiğitbaşı, güçlü akademik kadro ve yenilikçi eğitim anlayışıyla Yaşar Üniversitesi’nin uluslararası başarılarını sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Bilim diplomasisi

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, üyeliğin üniversiteye prestij ve önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Üniversitemiz göç, güvenlik, çeşitlilik, gençlik ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki uzman akademik kadrosu, Avrupa Birliği destekli projelerdeki güçlü deneyimi, çok disiplinli araştırma merkezleri ve uluslararası ağlardaki aktif çalışmalarıyla bilim diplomasisi alanında dikkat çeken bir birikime sahip bulunuyor. AB Bilim Diplomasisi Birliği üyeliğiyle birlikte üniversitemizin uluslararası akademik iş birliklerini daha da derinleştirmesi, küresel etki alanını genişletmesi ve bilim temelli diplomatik girişimlerde etkin rol üstlenmesi hedefleniyor"

AB Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gökay Özerim ise bilim diplomasisinin günümüz dünyasında artan önemine dikkat çekerek, "Bilim diplomasisi, günümüzde uluslararası çatışmaların, bölgesel krizlerin ve küresel anlaşmazlıkların arttığı bir dönemde, ülkeler arasında güven inşa edilmesi, diyalog kanallarının açık tutulması ve ortak sorunlara bilim temelli çözümler üretilmesi açısından kritik bir rol oynuyor. Akademik bilgi, bilimsel iş birliği ve uzmanlık paylaşımı, siyasal gerilimlerin ötesinde kalıcı ve yapıcı ilişkilerin kurulmasına katkı sunması açısından bilim diplomasisi temelli girişimler bu nedenle çok önem taşıyor." dedi.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

