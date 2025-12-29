DOLAR
Diyadin Tazekent İlkokulu’nda Miniklerle Turşu Şenliği

Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki Tazekent İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte salatalık, lahana ve havuçla turşu yaparak uygulamalı öğrenme yaşadı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:36
Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Tazekent İlkokulu ana sınıfı öğrencileri düzenlenen turşu etkinliği ile hem eğlendi hem de uygulamalı öğrenme fırsatı buldu.

Renkli ve öğretici bir etkinlik

Etkinlikte minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde turşu yapımının tüm aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Çocuklar; salatalık, lahana ve havuç gibi sebzeleri tanıdı, temizlik ve hazırlık süreçlerine aktif olarak katıldı ve kavanozlara doldurdukları sebzelerle turşu kurmanın heyecanını yaşadı.

Paylaşma, üretme ve aile memnuniyeti

Etkinlik, öğrencilerin birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu deneyimlemesine olanak sağladı. Veliler tarafından memnuniyetle karşılanan şenlik, günün sonunda miniklerin neşeli anlarıyla son buldu. Tazekent İlkokulu’nda gerçekleştirilen bu turşu etkinliği, okul öncesi eğitimde uygulamalı öğrenmenin başarılı bir örneği olarak takdir topladı.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

