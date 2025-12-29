Geleceğin Paramedikleri Sakarya'da Buluştu

I. Ulusal Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlendi. Etkinliğe Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ev sahipliği yaptı. Sempozyuma akademisyenler, sağlık profesyonelleri ve İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri katıldı.

Program İçeriği

Gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri ve Paramedikler, Afetlerde Paramediklerin Rolü, 2025 Kılavuz Güncellemeleri ve Uygulamalı Eğitimler başlıkları ele alındı. Teorik bilgiler ile saha deneyimleri birlikte değerlendirildi ve güncel uygulamalar tartışıldı.

Ödüller ve Kapanış

Program sonunda düzenlenen bilgi yarışmasında, İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri arasından dereceye girenlere ödüller takdim edildi. Sempozyumun kapanış konuşmasını yapan Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Görevlisi Mustafa Demir, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanına yönelik bilimsel etkinliklerin önemine dikkat çekerek, önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı içeriklerle benzer organizasyonların yeniden düzenlenmesinin planlandığını ifade etti.

Sempozyum, Sakarya'da bir ilk olarak sağlık eğitimi ve uygulama alanında iş birliğini güçlendirdi.

SAKARYA’DA İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘I. ULUSAL HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU’ AKYAZI’DA DÜZENLENDİ.